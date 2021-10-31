دوري "أن بي ايه": سان أنتونيو يفاجىء ميلووكي البطل وخسارة أولى ليوتا جاز

باتريك ماكدرموت GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (يسار) محاولا تخطي منافسه جايكوب بولتل من سان انتويو سبيرز في الدوري الاميركي للمحترفين. 30 تشرين الاول/اكتوبر

لوس انجليس (أ ف ب)

حقق سان انتونيو سبيرز فوزا مفاجئا على ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي 102-93 في عقر دار الاخير ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين لم يعد أي فريق في الدوري من دون خسارة بعد سقوط يوتا جاز للمرة الاولى هذا الموسم.

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في المباراة الاولى، توزع لاعبو سبيرز الادوار حيث نجح خمسة منهم بينهم اثنان من الاحتياطيين في تخطي حاجز ال10 نقاط ليقودوا فريقهم الى تحقيق فوزهم الثاني هذا الموسم مقابل 4 هزائم.

وكان افضل المسجلين في صفوف الفائز ديجونت موراي مع 23 نقطة واضاف ديريك وايت وبرين فوربيس 17 و16 تواليا.

وقال موراي "اعشق عندما تكون الكرة في حوزتي، واشعر بالفخر عندما اتخطى لاعب الارتكاز في الفريق المنافس وان اكون على اهبة الاستعداد عندما يكون فريقي في حاجة الي".

اما في صفوف الخاسر الذي غاب عنه بروك لوبيز وجروي هوليداي ودونتي فينتشنسو لاصابات مختلفة، فكان افضل مسجليه النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو مع 28 نقطة و13 متابعة.

واشاد مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش بآداء فريقه بقوله "بطبيعة الحال، انه فوز لافت على بطل الدوري. لقد خاضوا المباراة في غياب العديد من ابرز لاعبيهم لكن هذه الامور تحصل لكل الفرق".

وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الربع الثالث، قبل ان تميل الكفة الى سبيرز في الربع الاخير الذي تفوق فيه على منافسه 33-26.

-خسارة أولى-

ومني يوتا جاز بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه امام شيكاغو بولز 99-107 بفضل تألق نجم الاخير ديمار ديروزان الذي سجل 32 نقطة بالاضافة الى 26 نقطة بواسطة زاك لافين الذي لم يكمل المباراة لاصابة في ابهامه.

ويبدو ان غياب نجم شيكاغو بولز باتريك وليامس حتى نهاية الموسم المنتظم لم تؤثر على عروض فريقه بدليل بأنه يحتل مركزا بين رباعي المقدمة في المنطقة الشرقية.

وكانت نقطة التحول في المباراة الفترة بين نهاية الربع الثالث ومطلع الربع الاخير عندما سجل شيكاغو 18 نقطة مقابل 5 فقط لمنافسه.

-انطلاقة قوية-

وتابع واشنطن ويزاردز انطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه على بوسطن سلتيكس 115-112 بعد التمديد مرتين وذلك بفضل تألق هدافه برادلي بيل صاحب 36 نقطة ومساهمة كايل كوزما الذي سجل 17 نقطة و17 متابعة (رقم قياسي شخصي).

والفوز هو الخامس لويزاردز مقابل خسارة واحدة ليحقق افضل انطلاقة له منذ موسم 2005-2006.

واشاد مدرب ويزاردز ويس انسيلد جونيور بفريقه بقوله "هذا الفوز يثبت قوة الشكيمة لدى فريقي. دائما ما اردد هذه العبارة. في كل مرة يجد احد اللاعبين طريقة ليفرض نفسه ويقوم بالمساهمة لما فيه مصلحة الفريق".

وكان ابرز مسجل في صفوف بوسطن، جايلين براون مع 34 نقطة واضاف جايسن تايتوم 27 نقطة مع 15 متابعة. يذكر ان بوسطن كان يخوض ثالث وقت اضافي له في ست مباريات لعبها منذ مطلع الموسم الحالي.

وقال كنتافيوس كالدويل بوب من ويزاردز "لقد حافظنا على تضامننا وقمنا بانجاز المهمة".

وتغلب ديترويت بيستونز على اورلاندو ماجيك 110-103. وكان افضل مسجل في صفوف الفائز جيرامي غرانت مع 22 نقطة، وكيلي اولينيك الافضل في صفوف الخاسر مع 18 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وخاض الخيار الاول في الدرافت كايد كانينغهام اول مباراة له في صفوف ديترويت واكتفى بنقطتين و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين في 19 دقيق لعبها. وعانى كانينغهام من اصابة في كاحله ابعدته عن المباريات الاولى خلال الموسم الحالي.

وفي المباريات الاخرى، فاز دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 93-91، وتورونتو رابتورز على إنديانا بايسرز 97-94، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أتلانتا هوكس 122-94، وميامي هيت على ممفيس غريزليز 129-103، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 101-92، ونيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز 123-117، وغولدن ستايت ووريرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103-82.

© 2021 AFP