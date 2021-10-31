دوري "أن بي ايه": سان أنتونيو يفاجىء ميلووكي باكس البطل

باتريك ماكدرموت GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (يسار) محاولا تخطي منافسه جايكوب بولتل من سان انتويو سبيرز في الدوري الاميركي للمحترفين. 30 تشرين الاول/اكتوبر

لوس انجليس (أ ف ب)

حقق سان انتونيو سبيرز فوزا مفاجئا على ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي 102-93 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وتوزع لاعبو سبيرز الادوار حيث نجح خمسة منهم بينهم اثنان من الاحتياطيين في تخطي حاجز ال10 نقاط ليقودوا فريقهم الى تحقيق فوزهم الثاني هذا الموسم مقابل 4 هزائم.

وكان افضل المسجلين في صفوف الفائز ديجونت موراي مع 23 نقطة واضاف ديريك وايت وبرين فوربيس 17 و16 تواليا.

اما في صفوف الخاسر الذي غاب عنه بروك لوبيز وجروي هوليداي ودونتي فينتشنسو لاصابات مختلفة، فكان افضل مسجليه النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو مع 28 نقطة و13 متابعة.

واشاد مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش بآداء فريقه بقوله "بطبيعة الحال، انه فوز لافت على بطل الدوري. لقد خاضوا المباراة في غياب العديد من ابرز لاعبيهم لكن هذه الامور تحصل لكل الفرق".

ومني يوتا جاز بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه امام شيكاغو بولز 99-107 بفضل تألق نجم الاخير ديمار ديروزان الذي سجل 32 نقطة.

وتابع واشنطن ويزاردز انطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه على بوسطن سلتيكس 115-112 بعد التمديد مرتين وذلك فضل تألق هدافه برادلي بيل صاحب 36 نقطة ومساهمة كايل كوزما الذي سجل 17 نقطة و17 متابعة (رقم قياسي شخصي).

والفوز هو الخامس لويزاردز مقابل خسارة واحدة ليحقق افضل انطلاقة له منذ موسم 2005-2006.

وكان ابرز مسجل في صفوف بوسطن، جايلين براون مع 34 نقطة واضاف جايسن تايتوم 27 نقطة مع 15 متابعة.

وتغلب ديترويت بيستونز على اورلاندو ماجيك 110-103. وكان افضل مسجل في صفوف الفائز جيرامي غرانت مع 22 نقطة، وكيلي اولينيك الافضل في صفوف الخاسر مع 18 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الاخرى، فاز دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 93-91، وتورونتو رابتورز على إنديانا بايسرز 97-94، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أتلانتا هوكس 122-94، وميامي هيت على ممفيس غريزليز 129-103، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 101-92، ونيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز 123-117، وغولدن ستايت ووريرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103-82.

© 2021 AFP