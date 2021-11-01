المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي مصابة بكوفيد

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأحد إصابتها بكوفيد، بعد أيام على قرارها عدم المشاركة في جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأوروبية لأن أفرادا من عائلتها أصيبوا بالفيروس.

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وقالت ساكي في بيان إنها خضعت لاختبارات صحية عدة خلال الأسبوع، وإن نتائج هذه الاختبارات كانت سلبية، بينما جاءت نتيجة اختبارها إيجابية الأحد.

وأضافت "رغم أنني لم أجر اتصالا وثيقا شخصيا بالرئيس أو بكبار موظفي البيت الأبيض منذ يوم الأربعاء - وجاءت نتيجة الاختبار سلبية على مدى أربعة أيام بعد هذا الاتصال الأخير - إلا أنني أكشف عن (نتيجة) اختبار اليوم الإيجابية، من أجل الشفافية".

وأوضحت "رأيتُ الرئيس آخر مرة الثلاثاء عندما جلسنا في الخارج (...) ووضعنا كمامات"، مشيرة إلى أنها تشعر بأعراض خفيفة بفضل تلقيها اللقاح المضاد لكوفيد.

وقالت ساكي إنها تعمل من المنزل، مؤكدة أنها ستخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام قبل إجراء اختبار آخر والعودة إلى البيت الأبيض.

كان بايدن (78 عاما) الأحد في روما لحضور قمة مجموعة العشرين، على أن يتوجه إلى غلاسكو للمشاركة الاثنين في قمة المناخ "كوب 26". وهو كان حصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد في أيلول/سبتمبر.

© 2021 AFP