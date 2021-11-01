برشلونة يعلن غياب أغويرو عن الملاعب لثلاثة أشهر على الأقل

المهاجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو مغادرا ملعب كامب نو بعد شعوره بالدوار والام في الصدر خلال مباراة فريقه برشلونة ضد الافيس في الدوري الاسباني. 30 تشرين الاول/اكتوبر 2021

تفاقمت مشاكل برشلونة الإسباني الذي قرر قبل أيام معدودة التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج بعدما خسر أيضاً جهود نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بإعلانه أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في القلب.

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وقال النادي الكاتالوني في بيان الإثنين إن "أغويرو خضع لعملية تشخيصية وعلاجية من قبل الدكتور جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون ضمن الفريق، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه".

ونقل المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي الى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس صفر-صفر في أول اختبار له بعد إنهاء الارتباط بكومان ومنح المسؤولية موقتاً لسيرجي بارجوان.

واستبدل ابن الـ33 عاماً قبل نهاية الشوط الأول بالبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وقام النادي بتحميل صورة للاعب المعروف باسم "كون" على تويتر مع هاشتاغ "فورساكون"، أي "كن قوياً كون" الذي وصل الى "بلاوغرانا" الصيف المنصرم قادماً من سيتي على أمل اللعب بجانب مواطنه وصديقه ميسي، لكن الأخير غادر "كامب نو" وانضم لسان جرمان.

ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.

© 2021 AFP