تايلاند المفعمة بالأمل تستقبل أول السياح الملقحين

Lillian SUWANRUMPHA, ليليان سوانرومفا ا ف ب

إمرأة قادمة إلى مطار بانكوك في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2021

فوكيت (تايلاند) (أ ف ب)

استقبلت تايلاند أول دفعة من السياح الملقحين في بانكوك وجزيرة فوكيت صباح الاثنين، على أمل إعادة إحياء قطاع السياحة في البلاد بعد عام ونصف من الإغلاق.

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أضر وباء كوفيد-19 جداً باقتصاد المملكة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والتي سجلت العام الماضي أسوأ نتائجها منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، مع تراجع عدد السياح بنسبة تزيد عن 80%.

اعتبارًا من الاثنين، تعيد تايلاند فتح حدودها أمام السيّاح الملقّحين القادمين من أكثر من 60 دولة دون اخضاعهم للحجر الصحي الصارم.

كان مطار سوفارنابومي في بانكوك ومطار فوكيت الدولي (جنوب) أول من استقبل السياح في إطار تخفيف الاجراء، على أن تحذو حذوهما مناطق اخرى من البلاد في الأيام التالية.

وقال أندريه وينكلر، وهو ألماني يبلغ من العمر 55 عامًا، اعتاد قضاء ستة أشهر الشتاء في تايلاند، ولم يعد منذ بداية الأزمة بعد أن تجاوز الأمن العام في المطار دون عوائق "يسعدني أن أعود إلى البلد".

فيما قدمت ميلاني، وهي تعمل في الشؤون الاجتماعية، من زيورخ للتدرب على الملاكمة التايلاندية في فوكيت "سنأخذ قسطاً من الراحة أيضا، إن الحرارة تبلغ 10 درجات في سويسرا الان".

عشية إعادة الافتتاح، كان البائعون على شاطئ البحر ينتظرون بفارغ الصبر تدفق السياح.

قبل الوباء، كان دي يكسب 150 دولارًا في اليوم من تأجير كراسي البحر وبيع العصير. وبعد اغلاقه لعدة أشهر، أعاد فتح متجره لكنه لا يدر عليه أكثر من 30 دولارًا في اليوم.

وقال "كان يتعين علينا استخدام مدخراتنا وزراعة الخضروات وصيد السمك من أجل البقاء على قيد الحياة".

من 10 إلى 15 مليون زائر في عام 2022

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا الجمعة "أهم شيء أفكر فيه أنا والحكومة الآن هو إعادة سبل معيشة السكان إلى وضعها الطبيعي".

كان القطاع السياحي يمثل قرابة 20% من الناتج الإجمالي المحلي قبل الوباء الذي أمتد تأثيره إلى قطاعات مختلفة، كالمطاعم والنقل.

وستكون عودة السياح تدريجية حيث تتوقع السلطات قدوم ما بين 10 إلى 15 مليون زائر العام المقبل، مقابل قرابة أربعين مليوناً عام 2019.

وقدرت إيرادات عام 2022 بحوالي 30 مليار دولار. وقال وزير السياحة بيبات راتشاكيتبراكرن "في عام 2023، اعتقدنا أنها ستكون قريبة من عائدات عام 2019".

لكن القطاع لا يبدو متفائلاً، حيث لا يزال السياح الصينيون، الذين يمثّلون أكبر عدد من زوّار تايلاند قبل الأزمة الصحية، ملزمين بالحجر الصحي الصارم عند عودتهم إلى بلادهم ولا يُتوقع أن يأتوا بأعداد كبيرة قبل عدة أشهر.

وإلى ذلك، لا تزال المملكة تسجل حوالي 10 آلاف إصابة بفيروس كوفيد يوميًا وتلقى حوالي 40% فقط من سكان البلاد اللقاح بالكامل، وفي بانكوك، يبلغ هذا المعدل 80%.

عند حلول الظلام، على شاطئ في فوكيت، تقوم فرقة استعراضية بتقديم عروضها امام عشرات السياح الجالسين على الرمال.

قال أحد اعضاء الفرقة "لم يكن لدينا الكثير من العمل. ليس لدينا الكثير من المال. لدي ابن عمره أربع سنوات. إنه وقت عصيب".

لكن في جزيرة فاي فاي المجاورة، التي ذاع صيتها بعد أن تم فيها تصوير فلم "الشاطئ"، يخشى البعض عودة السياحة الجماعية وتجاوزاتها.

قال روجيه أندرو، وهو يعمل في متجر لبيع معدات الغطس "في السابق، كان السياح الأقل غنى يأتون إلى هنا وكان كل ما يبحثون عنه هو الجنس والمخدرات والكحول".

وأضاف "ينبغي علينا كسب المال، ولكن ليس بهذه الطريقة".

© 2021 AFP