دوري "أن بي ايه": خسارة جديدة لميلووكي

كيفورك دجانيزيان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز انتوني ديفيس (يمين) يسدد باتجاه سلة هيوستن روكس خلال لقاء الفريقين في الدوري الاميركي لكرة السلة. 31 تشرين الاول/اكتوبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب)

تعرض ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي لخسارته الثالثة تواليا بسقوطه امام يوتا جاز 95-107 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين امام 17300 متفرج على ملعب "فيزيرف فوروم" في ميلووكي.

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كما هي الخسارة الرابعة لميلووكي مقابل 3 انتصارات منذ مطلع الموسم الحالي.

واعتمد يوتا، متصدر المنطقة الغربية ب5 انتصارات مقابل خسارة واحدة، على دونوفان ميتشل والعائد مايك كونلي ليخرج فائزا بعد ان سجل الاول 28 نقطة والثاني 20 نقطة.

اما في صفوف الخاسر فكان النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو افضل المسجلين مع 25 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

لم يتخلف يوتا جاز اطلاقا في المباراة ونجح في احدى مراحلها في التقدم على اصحاب الارض بفارق 17 نقطة قبل ان يقلص ميلووكي الفارق الى 4 نقاط اواخرها.

تقدم جاز 99-87 قبل نحو 3 دقائق من نهاية المباراة لكن باكس قلص الفارق بتسجيل غرايسون الن لثلاثيتين متتاليتين قبل ان يضيف تاناسيس انتيتوكونمبو شقيق يانيس سلة مقلصا النتيجة الى 99-95 قبل نهاية المباراة ب99 ثانية.

لكن سرعان ما سجل ميتشل سلة ليمهد الطريق امام فوز يوتا. وقال ميتشل "لكن سددنا على السلة بفعالية في الاوقات الحاسمة. لقد واجهنا بطل الموسم الماضي الذي لم يستسلم عندما تخلف بفارق 15 نقطة".

وكان يوتا تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم بسقوطه امام شيكاغو بولز السبت.

وتغلب بروكلين نتس على ديترويت بيستونز بسهولة 117-91 في مباراة سجل فيها نجمه جيمس هاردن "تريبل دابل" مع 18 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات وقد نجح في تحقيق هذا الانجاز للمرة التاسعة والخمسين في مسيرته.

واضاف كيفن دورانت 23 نقطة قبل ان يطرد من المباراة بعد ان وجه كوعا الى وجه منافسه كيلي اولينيك قبل نهاية الربع الثالث بثلاث دقائق و23 ثانية.

وتغلب لوس انجليس ليكرز على هيوستن روكتس 95-85. لعب اربعة لاعبين دورا اساسيا في الفوز حيث سجل كارميلو انتوني 23 نقطة وراسل وستبروك 20 نقطة وانتوني ديفيس 16 نقطة و13 متابعة وليبرون جيمس مع 15 نقطة.

وفي مباراتين اخريين، فاز تشارلوت هورنتس على بورتلاند ترايل بلايزرز 125-113

ودالاس مافريكس على ساكرامنتو كينغز 105-99.

© 2021 AFP