ديمبيلي يعود الى برشلونة تزامناً مع رحيل كومان

اندر غيينيا ا ف ب

الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد إيبار، إيبار في 22 أيار/مايو 2021

مدريد (أ ف ب)

عاد الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الى فريقه برشلونة الإسباني بعد أربعة أشهر على إجرائه عملية جراحية في ركبته اليمنى، وذلك تزامناً مع تخلي النادي الكاتالوني عن مدربه الهولندي رونالد كومان بسبب سوء النتائج.

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وورد اسم الفرنسي ضم تشكيلة الفريق التي ستسافر الى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أفاد النادي الكاتالوني الذي بدأ حقبة ما بعد كومان بتعادل السبت على أرضه مع ألافيس بقيادة المدرب الموقت سيرجي بارجوان.

وعاد ديمبيلي الى التمارين الجماعية في 11 تشرين الأول/أكتوبر وانضم الى المجموعة للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق عضلي في فخذه الأيمن في حزيران/يونيو خلال مباراة مع المنتخب الفرنسي ضد المجر في كأس أوروبا.

واضطر ابن الـ24 عاماً لترك معسكر أبطال العالم خلال البطولة القارية وخضع لعملية جراحية في 28 حزيران/يونيو في فنلندا على يد الطبيب لاسه ليمباينن وتحت اشراف الطاقم الطبي للنادي الكاتالوني.

ويستعيد برشلونة في هذه المواجهة المصيرية الثلاثاء كلاً من أنسو فاتي، الهولندي فرنكي دي يونغ والأورغوياني رونالد أراوخو.

لكن على المدرب الموقت سيرحي بارجوان أن يخوض لقاء كييف من دون جيرار بيكيه الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق، والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يخضع للمراقبة في المستشفى بعدما عانى السبت من مشكلة في القلب.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة السادسة بعد ثلاث جولات لاكتفائه بثلاث نقاط، ما جعله متخلفاً عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بفارق ست نقاط، فيما يتخلف عن بنفيكا البرتغالي الثاني بفارق نقطة.

© 2021 AFP