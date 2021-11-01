رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يعلن فوزه بعد انتخابات "صعبة للغاية"

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021

طوكيو (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فوزه الاثنين بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات الوطنية.

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وفاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال كيشيدا "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس -- إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالي الديموقراطي و كوميتو".

وتابع "حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديموقراطي".

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من 2 في المئة بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية الوباء إلى الإنفاق الدفاعي.

وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديموقراطي.

© 2021 AFP