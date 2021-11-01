"طيران الإمارات" تتهيّأ لمناقشة قضية تأخر طائرات "بوينغ 777 اكس"

كريم صاحب ا ف ب

تفريغ حملة للقاحات فيروس كورونا من طائرة تابعة لمجموعة "طيران الامارات" في مطار دبي في 1 شباط/فبراير 2021

دبي (أ ف ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الإمارات" الاثنين أنّ المجوعة ستجري محادثات مع شركة "بوينغ" الأميركية بشأن طائرات "777 إكس" التي تأخّر تسليمها، قبل وأثناء معرض دبي للطيران الذي يقام في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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واشتكت شركة الطيران الإماراتية العملاقة مرارا من تأخّر تسليم الطائرة التي تأثّر إطلاقها بسلسلة من المشكلات الفنية والمرتبطة بالسلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحافي عندما سئل عن المحادثات مع بوينغ أنه "ستكون هناك مناقشة قبل وأثناء معرض الطيران".

وأعلنت "طيران الإمارات" عن طلب 150 طائرة "777 أكس أس" في معرض دبي للطيران عام 2013 وقامت في وقت لاحق بمراجعة الصفقة. وفي أيار/مايو، نُقل عن رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك قوله إنه يخشى تأجيل التسليم حتى عام 2025.

ووفقا لوكالة بلومبرغ المالية، أثارت "طيران الإمارات" أيضا احتمال استبدال بعض هذه الطائرات التي تحلّق لمسافات بعيدة، بطائرة "بونيغ 787 دريملاينر" الأصغر حجما.

من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد إن هناك بوادر "إيجابية" في التعافي الاقتصادي وعودة الطلب، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية العام.

وذكر مسؤولون إنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 80 ألف زائر في معرض دبي للطيران في الفترة من 14 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2021 AFP