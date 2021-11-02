الدوري الأميركي للمحترفين: شيكاغو بولز يعزز صدارته للمنطقة الشرقية بفوز سادس

آدم غلانزمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل ديمار ديروزان 37 نقطة وقاد فريقه شيكاغو بولز للفوز على بوسطن سلتيكس 128-114 على ملعب بوسطن غاردن

لوس انجليس (أ ف ب)

تابع شيكاغو بولز سلسلة انتصاراته وعزز صدارته للمنطقة الشرقية بعد فوزه على ملعب بوسطن سلتيكس 128-114 الإثنين، في مباراة كان عنوانها تألق ديمار ديروزان بتسجيله 37 نقطة والربع الاخير الذي شهد تسجيل 39 نقطة للضيف مقابل 11 للمضيف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

على ملعب "تي دي غاردن" وأمام 19.100 متفرج، سدد ديروزان 15 كرة ناجحة من أصل 20 وأضاف 7 مرتدات لبولز الذي نجح في قلب تأخره من 19 نقطة في الربع الثالث إلى فوز مدوٍ.

وأضاف زاكاري لافين 26 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة ليساهم في الفوز السادس لبولز متصدر المنطقة الشرقية، مقابل هزيمة كانت أمام نيويورك نيكس بفارق نقطة 103-104 الجمعة.

وتقدم بولز بفضل ثلاثية أيو دوسونمو بنتيجة 106-105 قبل 7 دقائق من صافرة النهاية في الربع الأخير، فارضاً سيطرة مطلقة بتسجيله 29 نقطة مقابل 9 لمنافسه.

وعزز الضيف "الثقيل" تقدمه منهياً الربع الأخير مع 39 نقطة مقابل 11 لمضيفه، فيما أنهى دوسونمو اللقاء وفي رصيده 14 نقطة، وساهم زميله لونزو بول بـ 12.

عند الخاسر، كان جايلون براون الأفضل تسجيلاً مع 28 نقطة و7 مرتدات، فيما أضاف جايسون تاتوم 20 على غرار آل هورفورد الذي أضاف إلى نجاعته التهديفية 10 مرتدات، وسجل ماركوس سمارت 16.

وتعرض بوسطن لخسارته الخامسة مقابل فوزين فقط في أسوأ بداية له في 7 مباريات منذ موسم 2006-2007، حين خسر في ست من مبارياته السبع الأولى.

في إنديانابوليس، سجل الليتواني دومانتاس سابونيس 24 نقطة والتقط 13 مرتدة ليجنب فريقه بايسرز خسارة خامسة توالياً بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 131-118.

وتقدم بايسرز بفارق 22 نقطة عند الاستراحة، ليعود ويعزز تقدمه إلى 25 في الربع الثالث أمام 17.900 متفرج احتشدوا في ملعب غينبريدج فيلدهاوس في إنديانابوليس.

أثنى مدرب بايسرز ريك كارلايل على أداء لاعبيه قائلاً "أعتقد أن هذا هو نوع المباراة التي نحتاجها ويجب أن نخوضها"، مضيفاً "لا أريد التخلي عن 118 نقطة، لكننا بحاجة إلى تبني هذا ومواصلة العمل للتطور".

وأضاف لبايسرز الذي حقق رقماً قياسياً لهذا الموسم من الرميات الثلاثية بلغ 18، كل من مايلز تيرنر 19 نقطة، جاستن هوليداي 17 والكندي-الدومينيكاني كريس دوارت 18.

وبرز عند سبيرز الذي لم يسمح لميلووكي باكس حامل اللقب بتسجيل أكثر من 93 نقطة السبت (فاز 102-93)، ديجونتي موراي مع 16 نقطة.

انتقد مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش ما شاهده من فريقه قائلاً "أسوا مباراة لنا هذاالعام".

في فيلادلفيا، حقق سفنتي سيكسرز فوزه الثالث توالياً بعد فوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-103، في مباراة تألق خلالها سيث كوري بتسجيله 23 نقطة، فيما أضاف جورج نيانغ 21.

وساهم التركي فوركان قرقماز بـ 15 وأندي دروموند بـ 14 إلى جانب 15 مرتدة و7 تمريرات حاسمة و5 سرقات.

وخاض سفنتي سيكسرز المباراة من دون ثلاثة من أبرز لاعبيه حيث غاب الكاميروني جويل إمبيد للراحة والاسترالي بن سيمونز لاسباب تأديبية وتوبياس هاريس بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

وفي مباريات أخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 99-94، وأتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 118-111، فيما خسر نيويورك نيكس أمام تورونتو رابتورز 104-113، وتشارلوت هورنتس أمام كليفلاند كافالييرز 110-113.

وفاز ممفيس غريزليز على دنفر ناغتس 106-97، فيما خسر مينيسوتا تمبروولفز أمام أورلاندو ماجيك 97-115.

© 2021 AFP