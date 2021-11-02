انفجاران وإطلاق نار قرب مستشفى عسكري في كابول

- ا ف ب/AFP

سيارات على طريق تبدو منه سحب الدخان من جراء الانفجار في كابول في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

كابول (أ ف ب)

سمع دوي انفجارين وتلاه إطلاق نار صباح الثلاثاء قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط كابول ما تسبب بسقوط ضحايا، على ما أفاد شهود ومسؤولون من طالبان.

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وقال مسؤول من طالبان لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا الأولية، وقع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري وانفجار آخر قرب المستشفى".

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي أن "الانفجار تسبب بوقوع ضحايا".

وقال مصدر طبي في المستشفى لوكالة فرانس برس "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش ألأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار".

وبعد دقائق قليلة سمع صحافيو الوكالة دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها.

يعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية الى 3 تشرين الأول/اكتوبر حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد ايد غاه في كابول في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم في آذار/مارس 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم الدولة الاسلامية وأوقعت نحوا مئة قتيل.

© 2021 AFP