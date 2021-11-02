بايدن ونظيره الإندونيسي يحضان المجلس العسكري في بورما على إطلاق السجناء السياسيين

بريندان سميالوفسكي ا ف ب

غلاسكو (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو الاثنين، المجلس العسكري في بورما إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، حسبما قال البيت الأبيض.

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وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن وويدودو سلطا أيضا الضوء خلال اجتماعهما على هامش قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو، على "حرية البحار" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في انتقاد للوجود القوي للصين هناك.

ووفقًا للبيت الأبيض، فقد أعرب الرئيسان عن "قلقهما بشأن الانقلاب في بورما واتفقا على ضرورة وقف الجيش البورمي للعنف، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتوفير عودة سريعة إلى الديموقراطية".

وعبر بايدن عن "دعمه" لموقف رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن بورما.

وكان قادة دول الرابطة عقدوا أعمال قمتهم في تشرين الأول/أكتوبر غير أن بورما رفضت إرسال ممثل لها في أعقاب قرار الكتلة استبعاد رئيس المجموعة العسكرية من حضورها.

© 2021 AFP