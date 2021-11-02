بطولة إيطاليا: إغلاق جزء من ملعب روما مع وقف التنفيذ بسبب هتافات عنصرية

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ارشيف

كان إبراهيموفيتش صاحب الهدف الاول في فوز ميلان (2-1) على روما ضمن منافسات الدوري، عرضة لهتافات مهينة في بداية الشوط الثاني

روما (أ ف ب)

فرضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء عقوبة على نادي روما بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه الأولمبي مع وقف التنفيذ بسبب "هتافات مسيئة وعنصرية" لجماهيره استهدفت لاعبَي ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والعاجي فرانك كيسييه خلال مباراة الفريقين الأحد الفائت ضمن الدوري المحلي.

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وكان إبراهيموفيتش صاحب الهدف الاول في فوز ميلان (2-1) ضمن منافسات الدوري، عرضة لهتافات مهينة في بداية الشوط الثاني، مما استدعى إعلانا في الملعب لتوجيه الإنذار لجماهير روما، وفق ما أكدت رابطة الدوري في بيان.

وذكرت أنه مع اقتراب المباراة من نهايتها، أطلق "المدرج الجنوبي المشغول بالكامل من قبل أنصار روما" هتافات عنصرية ضد كيسييه صاحب الهدف الثاني من ركلة جزاء اصطادها العملاق السويدي.

لهذه الحقائق التي جاءت في أعقاب عدة أحداث عنصرية في الملاعب الإيطالية في الأسابيع الأخيرة، أعلنت الرابطة الإغلاق مع وقف التنفيذ لـ "المدرج الجنوبي" لمباراة واحدة في الملعب الأولمبي.

وأضاف البيان أنه إذا وقعت حوادث مماثلة في غضون عام، فسيتم تطبيق هذه العقوبة وإضافتها إلى عقوبات أخرى ستُفرض على أحداث جديدة محتملة.

© 2021 AFP