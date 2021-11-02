بطولة انكلترا: الإيطالي كونتي مدرباً جديداً لتوتنهام

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أنتونيو كونتي حينما كان مدرباً لإنتر الإيطالي في 6 كانون الثاني/يناير 2021

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي الثلاثاء، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي مدرباً له، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل الاثنين بسبب سوء النتائج في البريميرليغ.

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وقال توتنهام في بيان "يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً لنا بعقد حتى صيف العام 2023 مع خيار التمديد".

وأقال توتنهام الاثنين مدربه سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان سانتو (47 عاماً) تسلّم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه صفر-3 السبت.

كما خسر الفريق باشرافه في 7 مباريات من اصل 17 خاضها في مختلف المسابقات.

وقدّم توتنهام عرضاً سيئاً للغاية في مواجهة فريق "الشياطين الحمر" ولم يسدد لاعبوه أي تسديدة بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق التسعين، في حين ظهر هدافه هاري كاين الذي حرمه ناديه من الانتقال الى صفوف مانشستر سيتي خلال الصيف، بمستوى مخيب وقد سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري هذا الموسم، علماً أنه توج ثلاث مرات هدافاً للدوري الممتاز.

وكان سانتو أشرف على تدريب ولفرهامبتون وصعد به الى مصاف أندية النخبة عام 2018 وحقق المركز السابع في أوّل موسمين له في الدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع الى المركز الثالث عشر في الموسم الماضي. وسبق لسانتو ان اشرف على تدريب ناديي بورتو البرتغالي وفالنسيا الاسباني.

ودأب توتنهام على التواجد ضمن المراكز الاربعة الاولى باشراف مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (مع باريس سان جرمان الفرنسي حالياً) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2008.

وأضاف توتنهام في بيانه "فاز أنتونيو بألقاب عدة في الدوري الإيطالي، بما في ذلك ثلاثية سكوديتو مع يوفنتوس، وفي الدوري الإنكليزي الممتاز (مع تشلسي)، وقاد المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2016".

"قناعة كبيرة"

وقال كونتي بعد تعيينه "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى التدريب، والقيام بذلك في نادٍ يطمح بأن يصبح بطلاً مرة أخرى".

وأضاف "يتمتع توتنهام بأحدث المرافق وأحد أفضل الملاعب في العالم. لا أطيق الانتظار لبدء العمل كي أنقل للفريق والمشجعين الشغف والعقلية والتصميم التي لطالما ميزتني كلاعب وكمدرب".

وسبق لتوتنهام أن فاوض المدرب البالغ 52 لتولي الاشراف عليه قبيل بداية الموسم الحالي في حزيران/يونيو لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعدما انفصل لاعب الوسط السابق عن إنتر رغم قيادته الأخير الى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 2010.

وقال المدرب الإيطالي في هذا السياق إن "اتحادنا في الصيف الماضي لم يحدث" لأنه شعر أن هذا ليس الوقت المناسب للعودة إلى التدريب بعد رحيله عن إنتر.

لكنه أضاف أن "الآن بعدما عادت الفرصة، اخترت أن أغتنمها بقناعة كبيرة".

من جهته، قال المدير الرياضي في النادي اللندني الشمالي فابيو باراتيتشي إن سجل كونتي "يتحدث عن نفسه"، في إشارة إلى خبرته الواسعة وعدد الألقاب التي حققها.

وأضاف باراتيتشي الذي يعرف كونتي جيداً إذ سبق وعمل معه في نادي يوفنتوس "أعرف عن كثب الصفات التي يمكن أن يجلبها أنتونيو إلينا، بعدما عملت معه في يوفنتوس، وأتطلع إلى رؤية عمله مع مجموعتنا الموهوبة من اللاعبين".

© 2021 AFP