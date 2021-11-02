بطولة انكلترا: توتنهام يعيّن كونتي مدرباً له خلفاً لسانتو

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أنتونيو كونتي حينما كان مدرباً لإنتر الإيطالي في 6 كانون الثاني/يناير 2021

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي الثلاثاء، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي مدرباً له، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل الاثنين بسبب سوء النتائج في البريميرليغ.

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وقال توتنهام في بيان "يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً لنا بعقد حتى صيف العام 2023 مع خيار التمديد".

وأقال توتنهام الاثنين مدربه سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان سانتو (47 عاماً) تسلّم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه صفر-3 السبت.

كما خسر الفريق باشرافه في 7 مباريات من اصل 17 خاضها في مختلف المسابقات.

وقدّم توتنهام عرضاً سيئاً للغاية في مواجهة فريق "الشياطين الحمر" ولم يسدد لاعبوه أي تسديدة بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق التسعين، في حين ظهر هدافه هاري كاين الذي حرمه ناديه من الانتقال الى صفوف مانشستر سيتي خلال الصيف، بمستوى مخيب وقد سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري هذا الموسم، علماً أنه توج ثلاث مرات هدافاً للدوري الممتاز.

وأضاف توتنهام في بيانه "فاز أنتونيو بألقاب عدة في الدوري الإيطالي، بما في ذلك ثلاثية سكوديتو مع يوفنتوس، وفي الدوري الإنكليزي الممتاز (مع تشلسي)، وقاد المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2016".

© 2021 AFP