دورة باريس للماسترز: عودة صعبة لديوكوفيتش

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرد احدى الكرات في مباراته امام المجري مارتون فوتشوفيتش في الدور الثاني من دورة باريس الدولية في كرة المضرب في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب)

دشَّن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا عودته إلى الملاعب بفوز صعب على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-2 و4-6 و6-3 الثلاثاء في الدور الثاني من دورة باريس للماسترز للألف نقطة لكرة المضرب.

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وهي المرة الاولى التي يشارك فيها ديوكوفيتش في احدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين منذ خسارته المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الروسي دانييل مدفيديف ما حرمه من تحقيق إنجاز الفوز بالبطولات الاربع الكبرى جميعها في عام واحد.

وضرب ديوكوفيتش موعدًا في ثمن النهائي مع أحد الفرنسيين غايل مونفيس أو أدريان مانارينو.

وضرب ديوكوفيتش بقوة في المجموعة الأولى وتقدم بسهولة 3-صفر ثم كسر إرسال منافسه للمرة الثانية لينهيها في صالحه 6-2.

وتعقدت الأمور على الصربي في المجموعة الثانية بسبب صمود المجري الذي نجح في كسبها 6-4.

واستعاد ديوكوفيتش توازنه في المجموعة الثالثة وتقدم 3-1 لكن المجري نجح في كسر إرساله ليقلص الفارق الى 2-3، قبل أن يرد الصربي التحية مباشرة ويتقدم 4-2 ثم 5-2 وحافظ على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3.

وكان ديوكوفيتش استهل مشواره في الدورة الباريسية الاثنين لكن في منافسات الزوجي مع مواطنه فيليب كرايينوفيتش ونجحا في الفوز على الاستراليين أليكس دي مينور ولوك سافيل 4-6 و6-4 و10-7.

© 2021 AFP