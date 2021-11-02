دوري أبطال أوروبا: فولفسبورغ يثأر من سالزبورغ وينعش آماله

روني هارتمان اف ب

مهاجم فولفسبورغ الالماني لوكاس نميتشا (يمين) يحتفل مع زميله البرازيلي باولو أوتافيو بهدف الفوز في مرمى ضيفه سالزبورغ (2-1) في الجولة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

فولفسبورغ (ألمانيا) (أ ف ب)

أنعش فولفسبورغ الألماني آماله عندما ثأر من ضيفه سالزبورغ النمسوي بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب "فولفسبورغ أرينا" في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وسجل ريدل باكو (3) ولوكاس نميتشا (60) هدفي فولفسبورغ، وماكسيميليان فوبر (30) هدف سالزبورغ.

وضرب الفريق الألماني عصفورين بحجر واحد فهو رد الاعتبار لسقوطه أمام سالزبورغ 1-3 في الجولة الثالثة وحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة.

وتخلص فولفسبورغ من المركز الأخير وصعد إلى المرتبة الثانية مؤقتا برصيد خمس نقاط بانتظار مباراة إشبيلية الإسباني (3 نقاط) وليل الفرنسي (نقطتان) لاحقا.

في المقابل، مني سالزبورغ بخسارته الأولى بعد تعادل وانتصارين وبقي في الصدارة برصيد سبع نقاط، لكنه أهدر فرصة أن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي في حال فوزه.

وكاد المهاجم الألماني كريم أدييمي يفعلها ويمنح التقدم لسالزبورغ مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية من انفراد أنهاه بتسديدة بجوار القائم الايمن.

ورد فولفسبورغ بعد دقيقة وافتتح التسجيل عبر الكونغولي الديموقراطي الأصل باكو بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من يانيك غيرهارد (3).

ونجح ماكسيميليان فوبر في إدراك التعادل من ركلة حرة مباشرة انبرى لها بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البلجيكي كوين كاستيليس (30).

وأهدر أدييمي فرصة لمنح التقدم للفريق النمسوي عندما تلقى كرة خلف الدفاع وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيسر للحارس كاستيليس (50).

وحذا حذوه زميله السويسري نواه أوكافور بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة بين يدي كاستيليس (54).

وأعاد الإنكليزي الأصل نميتشا التقدم لفولفسبورغ عندما تلقى كرة عرضية عند حافة المنطقة من ماكسيميليان أرنزلد فهيأها لنفسه على صدره وتوغل داخلها وسددها بيمناه قوية داخل المرمى (60).

© 2021 AFP