دوري أبطال أوروبا: ليفاندوفسكي المئوي يقود بايرن إلى ثمن النهائي

مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهزه شباك بنفيكا البرتغالي في الجولة لارابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي 5-2 الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وسجل ليفاندوفسكي ثلاثيته في الدقائق 26 و61 و84، وأضاف سيرج غنابري (32) ولوروا سانيه (49) الهدفين الآخرين، فيما سجل البرازيلي موراتو (38) والأوروغوياني داروين نونييس (74) هدفي بنفيكا.

واحتفل ليفاندوفسكي بمباراته المئة في المسابقة بأفضل طريقة ممكنة حيث عزز غلته التهديفية بها رافعا رصيده الى 81 هدفا بينها ثمانية أهداف هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لسيرج غنابري، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبات ليفاندوفسكي أول بولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات في المسابقة القارية العريقة، وسادس لاعب يهز الشباك في مباراته المئة في المسابقة القارية العريقة بعد الفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي أندريا بيرلو والألماني طوني كروس.

وجدد النادي البافاري فوزه على الفريق البرتغالي بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الجولة الثالثة في لشبونة، وحقق فوزه الرابع تواليا معززا موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة.

© 2021 AFP