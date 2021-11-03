إيمري يعترف باهتمام نيوكاسل ويصر على عدم وجود عرض رسمي

مدرب فيارايل الاسباني اوناي ايمري خلال المباراة ضد يونغ بويز السويسري في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

فياريال (إسبانيا) (أ ف ب)

اعترف مدرب فياريال الإسباني لكرة القدم أوناي إيمري الثلاثاء باهتمام نيوكاسل الإنكليزي بالتعاقد معه، لكنه شدد على عدم وجود عرض رسمي

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ويسعى نيوكاسل صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الانكليزي والمستحوذ سعوديًا حديثًا الى التعاقد مع ايمري لخلافة ستيف بروس المقال من منصبه الشهر الماضي.

وقال إيمري عقب فوز فريقه على يونغ بويز السويسري (2-صفر) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا"كان هناك اهتمام لكنني أمضيت اليوم كله أفكر في المباراة. لا يوجد عرض".

وأضاف "أنا أركز على فياريال، أنا سعيد جدا. إذا كان هناك عرض فسأتحدث إلى الرئيس. من حيث المبدأ سأكون مسؤولاً يوم الأحد ضد خيتافي" في الدوري المحلي.

واعترف مدرب أرسنال الإنكليزي السابق بأنه "لم يقل لا" لنيوكاسل وقال إنه سيقيم أي عرض يصل.

وأوضح "لم أقل لا. لدي الكثير من الاحترام للنادي واللاعبين وأقصى درجات الاحترام للرئيس. إذا كان هناك شيء ملموس فسوف أتحدث مع الرئيس".

وتابع "إذا كان هناك عرض، يمكنني الاستماع له. لكنه افتراضي. أول شيء يجب فعله هو التحدث مع النادي".

أشرف إيمري على فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي ، وهو أول لقب كبير للنادي. لكن الفريق كان أقل إثارة للإعجاب في الدوري الإسباني. لقد أنهوا الموسم السابع الماضي ويحتلون المركز 13 حاليًا ، بعد فوزهم في اثنتين فقط من مبارياتهم الإحدى عشرة الافتتاحية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت الثلاثاء أن النادي يسعى للتعاقد مع مدرب فياريال الحالي قبل الرحلة المرتقبة الى برايتون السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير إلى أن هناك تفاوضًا على صفقة بقيمة ستة ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتحرير إيمري من عقده مع ناديه الحالي.

واستحوذت مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الشهر الفائت، على أن تكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، ولديها طموحات للسير على خطى نجاحات مانشستر سيتي وتشلسي الانكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي، المستحوذة من مستثمرين أجانب أثرياء.

إلا أن هدف "ماغبايز" الفوري يقتصر على تفادي الهبوط الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب). إذ لم يفز الفريق بأي من مبارياته العشر الاولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد أربع نقاط.

وافترق المدرب السابق ستيف بروس عن النادي بعد الاستحواذ لكن الأداء لم يتحسن تحت قيادة المدرب المؤقت غرايم جونز الذي حصد نقطة واحدة من مباراتين ضد كريستال بالاس وتشلسي.

وقاد إيمري فياريال الى أول لقب كبير في تاريخه بفوزه الموسم الفائت بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي في النهائي.

إلا أن فترته السابقة في إنكلترا لم تتكلل بالنجاح بعد إقالته باكرًا في موسمه الثاني مع النادي اللندني بعدما خلف مدربه الأسطوري الفرنسي أرسين فينغر.

وحقق إيمري (49 عامًا) الألقاب في إشبيلية وباريس سان جرمان ولكن يملك خبرة قليلة في الصراع على تفادي الهبوط.

© 2021 AFP