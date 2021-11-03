ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في لاغوس إلى 22

بيوس أوتومي إيكبيه ا ف ب

موقع المبنى المنهار في لاغوس في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لاغوس (أ ف ب)

ارتفعت إلى 22 قتيلاً على الأقلّ حصيلة انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء الاثنين في العاصمة الاقتصاديّة لنيجيريا لاغوس، بعد انتشال جثتين في وقت مبكر صباح الأربعاء، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارىء.

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وانهار المبنى المؤلّف من 21 طبقة والواقع في حيّ إيكويي الفخم في لاغوس، قُبيل الساعة 15,00 (14,00 ت غ) في حين كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وافاد عمال الانقاذ الأربعاء أنهم انتشلوا 22 جثة حتى الآن وتم إنقاذ تسعة أشخاص، بينما يتخوف عمال البناء على مصير العشرات من زملائهم الذين ما زالوا تحت الركام.

وقال ابراهيم فارينلوي، من الوكالة الوطنيّة لإدارة الطوارئ، لوكالة فرانس برس "انتشلنا جثتين في وقت مبكر هذا الصباح ما يرفع الحصيلة إلى 22" قتيلا، مشيرا أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

وأشار فارينلوي أن فرق الإنقاذ كانت تتواصل مع ناجين آخرين ما زالوا عالقين تحت ركام المبنى.

وانهار مبنيَان آخران أصغر حجمًا أيضًا الثلاثاء في لاغوس، بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق على المدينة الكبرى المكتظّة والبالغ عدد سكّانها نحو 20 مليون نسمة، لكن دون أن يتسبّب ذلك في سقوط ضحايا.

وأعلنت الشرطة أن أسباب الانهيار لم تتّضح بعد.

من جانبه، أشار المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس، فيمي اوكي-اوسايينتولو، إلى وجود مخالفات في البناء.

وأكد "سنصل إلى أصل المسألة لمنع تكرارها".

تُعدّ إيكويي من أكثر المناطق السكنيّة والتجاريّة تميّزًا في لاغوس.

ويُعدّ انهيار المباني مأساة شائعة في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا تعدادا للسكان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبان متداعية في انتهاك لقوانين البناء.

© 2021 AFP