استمرار تراجع البطالة في منطقة اليورو في أيلول/سبتمبر

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أعلام الاتحاد الأوروبي مرفوعة في منطقة مقر التكتل في بروكسل في 23 أيلول/سبتمبر 2021

بروكسل (أ ف ب)

واصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو تراجعها في أيلول/سبتمبر لتصل الى 7,4% من السكان العاملين بعدما كانت 7,5% في آب/اغسطس و7,6% في تموز/يوليو، مقابل 8,6% في أيلول/سبتمبر 2020 كما أعلن مكتب الاحصاء الأوروبي الأربعاء.

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وأفاد يوروستات أن تحسن الاقتصاد منذ الربيع بعد صدمة القيود الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، يواصل إعطاء نتائج على سوق العمل. في كل دول الاتحاد الاوروبي، تراجعت البطالة في أيلول/سبتمبر الى 6,7% للسكان العاملين مقابل 6,9% في الشهر السابق و7,7% في أيلول/سبتمبر 2020.

كان هناك حوالى 14,32 مليون رجل وامرأة بدون عمل في الاتحاد الاوروبي في أيلول/سبتمبر بينهم 12,08 مليونا في الدول ال19 الاعضاء في منطقة اليورو.

معدل البطالة الأضعف في أيلول/سبتمبر سجل في الجمهورية التشيكية (2,6%) والأكثر ارتفاعا في اسبانيا (14,6%) بعد اليونان (13,3%).

بين الدول الكبرى في منطقة اليورو، لا تزال ألمانيا تسجل أفضل أداء (3,4%) بمستوى هولندا تقريبا (3,1%) وبعيدا خلف فرنسا (7,7%) وايطاليا (9,2%).

يبقى التحسن الأفضل في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، أول ضحايا الانكماش السنة الماضية المرتبط بالقيود الصحية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد، فقد تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة 0,2 نقطة بوتيرة شهر، في أيلول/سبتمبر في الاتحاد الاوروبي ليصل الى 15,9%. وكان يبلغ 18% في أيلول/سبتمبر 2020.

تراجعت بطالة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بطريقة أكبر في منطقة اليورو لوحدها، الى 16% في أيلول/سبتمبر مقابل 16,3% في آب/اغسطس و18,8% قبل سنة.

© 2021 AFP