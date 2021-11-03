الأزمة بين السعودية ولبنان تلقي بظلالها على خدمات الشحن بينهما

Mohammed HUWAIS, محمد حويس ا ف ب

مارة يسيرون قرب صورة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في صنعاء في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، علقها المتمردون الحوثيون تأييدا لتصريحاته بشان حرب اليمن التي اعتبرتها السعودية "مسيئة"

الرياض (أ ف ب)

أوقفت شركتا شحن دوليتان كبيرتان خدمات الشحن بين السعودية ولبنان، على ما أفاد موظفون وكالة فرانس برس، بعد أيام من نشوب خلاف دبلوماسي بين البلدين أشعلته تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني بشأن حرب اليمن.

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أوقفت شركة الشحن والتوصيل الدولية "دي اتش ال" الشحنات الواردة والصادرة بين البلدين، حسب ما أفاد فرانس برس موظف في الشركة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأبلغت الشركة الثلاثاء موظفيها في رسالة بريد الكتروني اطلعت عليها فرانس برس أنّ القرار يدخل حيز النفاذ "على الفور".

وأفاد مركز اتصال شركة "فيديكس" للشحن في السعودية فرانس برس أنّ الشركة أوقفت أيضا عمليات الشحن بين البلدين في الاتجاهين، باستثناء الطرود التي تحمل مستندات فقط.

وقالت الموظفة إنّ الأمر متعلق "بأوامر جديدة من الشركة"، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

خلال الأشهر الماضية، أعلنت السعودية عن عدة عمليات ضد مهرّبي المخدرات تمكّنت خلالها من مصادرة آلاف من حبوب الكبتاغون المخبئة داخل فواكه مستوردة من لبنان.

وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية أكثر من 290 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، حسب ما أفادت قناة الإخبارية الحكومية في تقرير الإثنين.

استدعت السعودية الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية بسبب التصريحات التي اعتبرتها "مسيئة".

وقرّرت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت السبت قبل أن تقرّر الإمارات سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وصف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حرب اليمن بانّها "عبثية" في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل توليه حقيبة الاعلام في حكومة نجيب ميقاتي وتم بثّها الاسبوع الماضي.

وقال إنّ المتمردين الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات.

أكدت الحكومة اللبنانية عن "رفضها" تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنه "لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً"، لكن الوزير رفض التراجع عنها.

وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتوراً منذ سنوات، على خلفية تزايد دور حزب الله الذي تعتبره الرياض منظمة "إرهابية" تنفذ سياسة إيران خصمها الإقليمي الأبرز وتأخذ على المسؤولين اللبنانيين عدم تصديهم للحزب. وكانت السعودية قبل تراجع دورها من أبرز داعمي لبنان سياسياً ومالياً.

والأحد أكد وزير الخارجية السعودي في مقابلة تلفزيونية أنّ "ليس هناك جدوى" في التعامل مع لبنان في ظل استمرار "هيمنة وكلاء إيران" على هذا البلد العربي، في إشارة لحزب الله.

يدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية ويضم البحرين والإمارات ودولا أخرى، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وأكدت الأمم المتحدة مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا، فيما تتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع كافة بارتكاب "جرائم حرب".

© 2021 AFP