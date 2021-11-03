الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي يواصل انطلاقته القوية وليكرز صحوته

مايكل ريفز غيتي/اف ب

نجم ميامي هيت كايل لاوري خلال المباراة ضد ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2021.

لوس انجليس (أ ف ب)

واصل ميامي هيت انطلاقته القوية بتغلبه على مضيفه دالاس مافريكس 125-110، وتابع لوس أنجليس ليكرز صحوته بفوزه الصعب على ضيفه هيوستن روكتس 119-117، فيما استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه بانتصاره على مضيفه ديترويت بيستونز 117-89 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وحقق ميامي هيت، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، فوزه الخامس تواليا والسادس في سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم بفضل الأداء الجماعي للاعبيه خصوصا كايل لاوري، الوافد هذا الصيف من تورونتو رابتورز، صاحب ست ثلاثيات من أصل تسع محاولات منهيا المباراة بـ22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وساهم البديل تايلر هيرو في تفوق الضيوف بتسجيله 25 نقطة، وأضاف جيمي باتلر 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وبام أديبايو 22 نقطة مع 13 متابعة.

وفرض ميامي هيت أفضليته على مجريات المباراة اعتبارا من الربع الثاني بعدما تخلف بفارق ست نقاط في الأول (24-30).

وحسم ميامي الارباع الثلاثة التالية في صالحه 46-32 و29-26 و26-22 على التوالي.

في المقابل لم ينفع دالاس مافريكس تألق عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجل في المباراة برصيد 33 نقطة، فمني بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة بعدما تعرض لهزيمة واحدة في المباريات الاولى، والأولى على أرضه.

وأضاف جالين برانسون وتيم هارداواي 25 و17 نقطة على التوالي.

ولحق ميامي هيت بشيكاغو بولز الى صدارة المنطقة الشرقية.

وفي الثانية، تابع لوس أنجليس ليكرز، بطل الموسم قبل الماضي، صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في ثماني مباريات هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه هيوستن روكتس 119-117.

وانتظر ليكرز الربع الأخير لقلب الطاولة على ضيوفه بفضل التألق اللافت لنجمه "الملك" ليبرون جيمس حيث سجل 14 نقطة من نقاطه الـ30 في المباراة.

وفرض الضيوف أفضلية نسبية في الربعين الأولين بنتيجة واحدة 35-32، ورد ليكرز في الربعين الأخيرين 23-19 و32-28.

وحقق جيمس "دابل دابل" مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من راسل وستبروك وأنتوني ديفيس 27 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف الأول سبع تمريرات حاسمة.

وفي الثالثة، وضع ميلووكي باكس حدا لثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه ديترويت بيستونز 117-89 بفضل 28 نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي لامس الـ"تريبل دابل" مع تسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات.

وانتزع يوتا جاظز صدارة المنطقة الشرقية من غولدن ستايت ووريرز بتحقيقه الفوز السادس في سبع مباريات حتى الان عندما تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينغز 119-113.

ويدين جاز بفوزه الى دونوفان ميتشل صاحب 36 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، ومايك كونلي الذي سجل 30 نقطة، والفرنسي رودي غوبير صاحب 12 نقطة و20 متابعة.

وفي مباراة أخرى فاز فينيكس صنز على نيو أورليانز بيليكانز 112-100.

© 2021 AFP