دوري أبطال أوروبا: النيران الصديقة تُنقذ ميلان من خسارة رابعة

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ميلان الإيطالي بعد انتهاء المباراة أمام بورتو البرتغالي على ملعب سان سيرو في ميلانو في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

ميلانو (أ ف ب)

نجا نادي ميلان الإيطالي من خسارة رابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، عندما خرج بتعادل صعب بالنيران الصديقة أمام بورتو البرتغالي 1-1، ليحصد أول نقطة له خلال الجولة الرابعة من المسابقة القارية.

إعلان اقرأ المزيد

وعلى ملعب سان سيرو، افتتح الكولومبي لويس دياس التسجيل لبورتو (6)، فيما أحرز الكونغولي شانسيل مبيمبا هدف ميلان بالخطأ في مرماه (61).

وبهذا التعادل، رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراة ليفربول الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني لاحقاً، بينما حصد ميلان أول نقطة له في دور المجموعات.

وكان بورتو البادئ بالضغط في المباراة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى دياس الذي سدد أمام المرمى وهز الشباك.

وكاد بورتو أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة، ولكن حارس ميلان الروماني كيبريان تاتاروسانو تألق في الصدّ.

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 61 لإدراك التعادل عن طريق مبيمبا.

فبعد ركلة حرة نفذت صدها الحائط، وصلت الكرة إلى الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سدد باتجاه المرمى وتصدى لها الحارس، ليتابعها الفرنسي بيار كالولو بتسديدة حولها مبيمبا في شباك فريقه.

وزج المدرب ستيفانو بيولي بالسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بدلاً من جيرو سعياً لاقتناص الفوز، وبالفعل، سجل إبراهيموفيتش هدفا بالدقيقة 82، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

© 2021 AFP