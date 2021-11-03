دوري أبطال أوروبا: ثنائية بنزيمة تضع ريال مدريد على مشارف التأهل

اوسكار دل بوتسو ا ف ب

مدريد (أ ف ب)

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفي ريال مدريد الاسباني ليقوده الى الفوز عل شاختار دانيتسك الاوكراني 2-1 الاربعاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة الرابعة لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

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ورفع ريال مدريد رصيده الى 9 نقاط مقابل 6 لشريف تيراسبول المولدافي مفاجأة المسابقة حتى الان و4 لإنتر الايطالي علما بانهما سيلتقيان لاحقا، ونقطة واحدة لشاختار.

وتابع ريال مدريد نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة اذ لم يخسر ريال مدريد في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات بينها فوزه الساحق على شاختار ذهابا بخماسية نظيفة، وانتصاره على غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسبانية برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو في عقر دار الاخير اواخر الشهر الماضي.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط لريال وأنقذ حارس شاختار اناتولي تروبين هدفا مؤكدا عندما تصدى للتسديدة القوية لصانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش (5).

رد عليه البرازيلي ألن باتريك الذي سدد كرة زاحفة اصطدمت بقائم ريال مدريد (10).

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل لفريق العاصمة الاسبانية بعد سوء تفاهم بين الحارس الاوكراني واحد مدافعيه فانتزع البرازيلي فينيسيوس جونيور الكرة ومررها الى بنزيمة الذي اودعها في المرمى الخالي (15) مسجلا الهدف رقم الف لفريقه في دوري ابطال اوروبا بتسميتها القديمة (كأس أبطال الأندية الأوروبية) والحالية.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في المسابقة القارية الأهم، بفارق شاسع عن بايرن ميونيخ الالماني (768) وبرشلونة (654).

وخاض كازيميرو المباراة الرقم 300 في صفوف ريال مدريد وبات ثالث برازيلي من حيث عدد المباريات في صفوف فريقه بعد مارسيلو فييرا (532) وروبرتو كارلوس (527) بحسب وكالة اوبتا للاحصائيات.

وظن الجميع بان ريال مدريد في طريقه الى تحقيق نتيجة عريضة كما فعل ذهابا، لكن شاختار كان ندا عنيدا له وبعد ان اضاع البرازيلي فرناندو فرصة له عندما سدد فوق العارضة (30)، نجح في ادراك التعادل بعد ان تلقى كرة متقنة من الن باتريك وسددها على الطاير في شباك الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا (39). والهدف هو الاول لشاختار في المسابقة هذا الموسم.

وكاد فرناندو يمنح التقدم لشاختار عندما انفرد بالحارس كورتوا لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (45).

وكانت الافضلية لريال مدريد في الشوط الثاني ونجح في حسم النتيجة في صالحه بعد لعبة ثلاثية مشتركة رائعة بين فينيسيوس جونيور وكازيميرو قبل ان يتابعها بنزيمة داخل الشباك (61).

© 2021 AFP