سجن مشجع إنكليزي بتهمة توجيه إساءات عنصرية بعد نهائي كأس أوروبا

بول إيليس تصوير مشترك/ا ف ب

تلقى راشفورد، شانشو وساكا من ذوي البشرة السوداء إساءات عنصرية بعد أن فشلوا في ترجمة ركلات الترجيح بنجاح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 ضد ايطاليا لتحرم إنكلترا من لقب أول منذ كأس العالم 1966.

لندن (أ ف ب)

حُكم على مشجع أساء عنصريًا إلى لاعبي منتخب إنكلترا ماركوس راشفورد، جايدون سانشو وبوكايو ساكا بعد نهائي كأس أوروبا هذا الصيف ضد إيطاليا، بالسجن لمدة 10 أسابيع.

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نشر جوناثون بيست (52 عامًا) مقطع فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك مدته 18 ثانية تهجم فيه "بتعابير قاسية" على اللاعبين بعد خسارة إنكلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي.

وسبق أن أقر بيست في وقت سابق بأنه مذنب "بإرساله عبر شبكة تواصل عامة تعابير مسيئة أو غير لائقة أو فاحشة أو تهديدية".

وتلقى اللاعبون الثلاثة من ذوي البشرة السوداء إساءات عنصرية على الانترنت بعد أن فشلوا في ترجمة ركلات الترجيح بنجاح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 لتحرم إنكلترا من لقب أول منذ كأس العالم 1966.

قال القاضي دينيس برينان إنه نظر في إصدار حكم مع وقف التنفيذ لكنه قرر فرض عقوبة السجن لردع الآخرين من تكرار ذلك.

وأوقفت الشرطة البريطانية في آب/أغسطس الماضي 11 شخصًا بسبب توجيههم إساءات عنصرية عبر الانترنت بعد النهائي.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تموز/يوليو الفائت أن القوانين التي تحظر وجود مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنكلترا ستشمل أيضًا أولئك الذين يوجهون إساءات عنصرية الى اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما التقى مع ممثلين من شركات فيسبوك، تويتر، سنابتشات، تيكتوك وإنستغرام، مشيرا إلى أنها "إذا فشلت في إزالة المحتوى المسيء، ستواجه غرامات تصل الى 10 في المئة من عائداتها العالمية".

© 2021 AFP