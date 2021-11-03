مينيابوليس ترفض مشروع إصلاح شرطتها بعد مقتل جورج فلويد

مينيابوليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

رفض سكان مينيابوليس فكرة إصلاح جهاز الشرطة الذي يواجه عاصفة كبرى بعد أكثر من سنة على مقتل جورج فلويد على أيدي شرطي أبيض الذي أدى الى تظاهرات حاشدة في العالم أجمع.

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بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد (46 عاما) في أيار/مايو 2020 على أيدي شرطي ابيض، أطلقت دعوات الى "تفكيك الشرطة" في مينيابوليس وعدة مدن أخرى في الولايات المتحدة.

بعد سنة ونصف السنة، طلب من ناخبي هذه المدينة التي شهدت تظاهرات كبرى مناهضة للعنصرية في صيف 2020 إبداء رأيهم في "استبدال أجهزة الشرطة بأجهزة أمن عام" مع التشديد على منع الجريمة.

صوت أكثر من 56% من سكان هذه المدينة الكبرى الواقعة في ولاية مينيسوتا ضد المشروع.

كان رئيس بلدية مينيابوليس الديموقراطي جاكوب فراي المرشح لولاية جديدة، يعارض هذا المشروع وقد أشاد بنتيجة التصويت.

وقال فراي لمناصريه، كما أوردت صحيفة واشنطن بوست، "نحن بحاجة لتغيير جوهري وهيكلي للحفاظ على الأمن في أميركا". وأضاف "في الوقت نفسه يجب أن نضمن بان الشرطيين يعملون بشكل مباشر مع مجتمعاتهم لضمان أمننا".

لو تمت الموافقة على الاجراء، كان سيحدد مهام الشرطة رئيس البلدية والمجلس البلدي وكان سيتم اعطاء المزيد من الامكانات من اجل توظيف عاملين في المجالين النفسي والاجتماعي.

في نيسان/ابريل أعلنت وزارة العدل الأميركية عن تحقيق حول شرطة مينيابوليس بهدف تحديد ما اذا كانت تستخدم بشكل منهجي القوة المفرطة وما إذا "انخرطت في نموذج أو ممارسة حفظ أمن غير دستورية أو غير شرعية".

© 2021 AFP