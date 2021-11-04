التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 115 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب

الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الخميس مقتل 115 متمردا بغارات في منطقتين قرب مدينة مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما يحاول منع الحوثيين من الوصول إلى آخر معاقل السلطة في الشمال.

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وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية إنّه تم "تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات" وتدمير 14 آلية عسكرية و"مقتل 115 عنصرا إرهابيا" في صرواح شرق مدينة مأرب والجوف شمال مأرب.

ويعلن التحالف عن ضربات في محيط مأرب بشكل شبه يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قتل فيها نحو 2600 من المتمردين. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من حصيلة القتلى بشكل مستقل، فيما أن الحوثيين نادرا ما يعلّقون على خسائرهم.

© 2021 AFP