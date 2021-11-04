المستشار الاعلامي للبرهان يؤكد أن تشكيل حكومة السودان "بات وشيكا"

الخرطوم (أ ف ب) – أكد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد في ظل اطاحته الشركاء المدنيين من الحكم، الخميس أن تشكيل حكومة السودان "بات وشيكا".

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ونقل تلفزيون السودان الخميس عن العميد الطاهر ابو هاجة المستشار الاعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوله إن "تشكيل الحكومة بات وشيكا".

وأضاف "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/اكتوبر حال الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن "غالبية الوزراء اعتقلوا "من قبل قوة عسكرية".

ومنذ اعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين باغلاق الشوارع واعلان العصيان المدني، وفي المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة الأطباء المركزية في السودان.

والسبت، تظاهر عشرات الآلاف مستنكرين الانقلاب ومطالبين بحكم مدني وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة ولكنه الآن قيد الإقامة الجبرية.

ومن جهتها، نفت الشرطة السودانية استخدام الذخيرة الحية، وأكدت في بيان أنها اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كذلك يصر البرهان على أن ما حدث "لم يكن انقلابًا" ولكنه مجرد خطوة "لتصحيح الانتقال".

ودان المجتمع الدولي انقلاب الجيش على السلطة المدنية وقامت بعض الدول بفرض عقوبات على السودان، فيما تضغط الدول الأخرى لاعادة الحكم إلى السلطة المدنية.

وكان البرهان قال في تصريحات سابقة بثّها تلفزيون السودان إن "الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بشكل يرضي كل اهل السودان".

وتداولت تقارير صحافية في الأيام الماضية، التوصل إلى اتفاق بأن يتولى حمدوك الحكومة مجددا، إلا أن مكتب رئيس الوزراء نشر على فيسبوك بيانا يؤكد فيه التمسك بـ"شروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل الانخراط في أي حوار".

بور/بام/غ ر

© 2021 AFP