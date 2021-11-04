بطولة إسبانيا: الإصابة تحرم إشبيلية من قائده نافاس نحو ثمانية أسابيع

قائد فالنسيا خيسوس نافاس (يمين) يحاول تخطي مهاجم ليل الفرنسي جوناثان بامبا في مباراة الفريقين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

مدريد (أ ف ب) – أعلن نادي إشبيلية ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم الخميس غياب قائده الظهير الأيمن المخضرم خيسوس نافاس نحو "ثمانية أسابيع" بسبب إصابة في فخذه الأيمن تعرض لها في المباراة أمام ضيفه ليل الفرنسي 1-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولن يشارك نافاس (35 عاماً) الذي تم استبداله في الدقيقة 65 أمام ليل، في دربي الأندلس أمام الجار ريال بيتيس الأحد في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي.

كما سيغيب بطل العالم 2010 وبطل أوروبا 2012 مع منتخب "لا روخا" عن المباراتين الأخيرتين من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم أمام فولفسبورغ الألماني في 23 الشهر الحالي وسالزبورغ النمسوي في 8 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وبات إشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز قارياً هذا الموسم، مطالبا بالفوز في هاتين المباراتين للتأهل إلى دور الـ16، كونه يتذيل ترتيب المجموعة السابعة مع 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.

وبخلاف اخفاقاته الاوروبية، يتألق إشبيلية محلياً حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 24 نقطة متساوياً مع ريال مدريد الوصيف مع مباراة مؤجلة لكل منهما، ومتأخراً بفارق نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.

© 2021 AFP