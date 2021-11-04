بطولة إنكلترا: نيوكاسل في محادثات مع المدرب السابق لبورنموث (تقارير)

مدرب بورنموث إدي هاو خلال المباراة ضد إيفرتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 26 تموز/يوليو 2020.

لندن (أ ف ب) – أفادت تقارير صحافية الخميس أن نادي نيوكاسل الانكليزي المستحوذ سعوديًا حديثاً دخل على خط المفاوضات مع مدرب بورنموث السابق إدي هاو بشأن تسلمه المهام الفنية للفريق، في إطار بحثه عن مدرب جديد خلفاً لستيف بروس.

إعلان اقرأ المزيد

وكان مالكو نيوكاسل الجدد يأملون في التعاقد في وقت سابق من هذا الأسبوع مع مدرب فياريال الإسباني أوناي إيمري كبديل لبروس الذي غادر النادي باتفاق متبادل بين الطرفين.

واستحوذت مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الشهر الفائت، على أن تكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، ولديها طموحات للسير على خطى نجاحات مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي، المستحوذة من مستثمرين أجانب أثرياء.

لكن مدرب أرسنال السابق رفض العرض للقدوم إلى ملعب سانت جيمس بارك وتدريب نيوكاسل الذي يعاني من تردي نتائجه في الدوري الممتاز، ما دفع بادارة الفريق إلى البحث عن مدرب آخر بشخص هاو.

وذكرت التقارير أن قرار اجراء مفاوضات مع هاو عائد إلى إعجاب مديرة النادي الجديدة أماندا ستايفلي التي أدارت عملية الاستحواذ، بهذا المدرب خلال محادثاتهم الأولية.

واشتهر هاو الذي غاب عن دكة المدربين منذ تخليه عن مهامه مع بورنموث العام الماضي، بفضل قيادته للأخير من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز حيث قضى خمسة أعوام في مصاف النخبة خلال فترة اشرافه عليه.

غادر هاو البالغ 43 عامًا بورنموث بعد تم تأكيد هبوطه الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في آب/أغسطس 2020.

وكان نيوكاسل أقدم على تعيين مساعد مدرب نيوكاسل غرايم جونز في منصب المدير الفني موقتاً عقب مغادرة بروس بالتراضي بعد الاستحواذ، لكن الأداء لم يتحسن تحت قيادة جونز الذي حصد نقطة واحدة من مباراتين ضد كريستال بالاس وتشلسي.

ومع استمرار البحث عن مدرب جديد، طلبت إدارة "ماغبايز" من جونز حضور المؤتمر الصحافي قبل رحلة الفريق إلى برايتون السبت ضمن منافسات المرحلة 11.

ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني حيث لم يفز الفريق بأي من مبارياته العشر الاولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد أربع نقاط.

© 2021 AFP