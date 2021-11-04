تصفيات مونديال 2022: تشكيلة فرنسية خالية من المفاجآت

مدرب فرنسا ديدييه ديشان عشية مواجهة اسبانيا في المباراة النهائية لمسابقة دوري الامم الاوروبية في ميلانو في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

باريس (أ ف ب) – خلت تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم التي اختارها المدرب ديدييه ديشان لمواجهة كازاخستان وفنلندا خلال الشهر الحالي ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، من المفاجآت.

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وشهدت التشكيلة عودة الحارس الاحتياطي الفونسو اريولا المعار من باريس سان جرمان الى وست هام الانكليزي ليعوض غياب حارس ميلان الايطالي مايك مينيان، ولاعب وسط تشلسي نغولو كانتي الذي غاب عن صفوف منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الاخيرة لاصابته بجائحة كوفيد-19.

في المقابل، يغيب عن صفوف المنتخب مدافع مانشستر يونايتد الانكليزي رافايل فاران لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين لم يتم استدعاء المهاجمين اوليفييه جيرو (ميلان الايطالي) وانتوني مارسيال (مانشستر يونايتد).

وفي متأخر من مساء الخميس، أعلن الاتحاد الفرنسي اصابة مدافع سان جرمان بريسنيل كيمبيمبي بتمزق في "أوتار الركبة في الفخذ الأيسر" وانسحابه من المنتخب بعدما كان اسمه مدرجاً ضمن القائمة الأولية، ليحلّ بدلاً منه مدافع برشلونة الاسباني كليمان لانغليه.

وكان المنتخب الفرنسي استعاد بعضاً من تألقه باحرازه لقب بطل دوري الامم الاوروبية بفوزه على اسبانيا 2-1 في المباراة النهائية الشهر الماضي معوضاً بذلك خروجه المبكر في كأس أوروبا على يد سويسرا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، الفونسو اريولا (وست هام الانكليزي)، بنوا كوستيل (بوردو).

- مدافعون: لوكا ديني (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، كليمان لانغليه (برشلونة الاسباني)، جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الألماني)، كورت زوما (وست هام) وثيو هرنانديز (ميلان الايطالي).

- لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو)، نغولو كانتي (تشلسي الانكليزي)

- مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).

© 2021 AFP