تصفيات مونديال 2022: عودة راشفورد الى صفوف منتخب انكلترا

بول ايليس ا ف ب

نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد اتالانتا الايطالي في دوري ابطال اوروبا. 20 تشرين الاول/اكتوبر 2021

لندن (أ ف ب) – عاد نجم مانشستر يونايتد الى صفوف منتخب انكلترا لكرة القدم بعد تعافيه من عملية جراحية في كتفه خضع لها بعد نهائيات كأس اوروبا الاخيرة وابعدته نحو 3 اشهر عن الملاعب، وذلك ضمن التشكيلة المدعوة لمواجهة البانيا وسان مارينو في تصفيات مونديال قطر 2022.

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وتلتقي انكلترا على ملعب ويمبلي مع البانيا في 12 الحالي قبل ان تحل ضيفة على سان مارينو بعد ثلاثة ايام علما بانها في حاجة الى 4 نقاط من هاتين المباراتين لتحجز مقعدها في نهائيات العرس الكروي.

في المقابل، دفع جناح مانشستر يونايتد الجديد جايدون سانشو ثمن عدم مشاركته كثيرا في صفوف ناديه فلم يقم مدرب "الاسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت باستدعائه.

في ما يلي تشكيلة المنتخب الإنكليزي:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، ارون رامسديل (ارسنال)، سام جونستون (وست بروميتش)

للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، ريس جيمس (تشلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، بن تشيلويل (تشلسي)

للوسط: ديكلاين رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون ماونت (تشلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، جيمس وورد براوس (ساوثمبتون)

للهجوم: جاك غريليش ورحيم سترلينغ وفيل فودن (مانشستر سيتي)، هاري كاين (توتنهام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وتامي ابراهام (روما الايطالي)

© 2021 AFP