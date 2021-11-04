جائزة المكسيك الكبرى: فيرستابن لتوسيع الفارق عن هاميلتون

زاك موغر POOL/ا ف ب

مكسيكو (أ ف ب) – يأمل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في توسيع الفارق أكثر وأكثر عن منافسه البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد والمقرر الأحد.

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وكان فيرستابن ضرب بقوة في سباق جائزة الولايات المتحدة قبل أسبوعين على حلبة كانت الأفضلية فيها لسيارة مرسيدس ليبتعد عن منافسه بفارق 12 نقطة ويعزز آماله بإحراز اللقب العالمي للمرة الأولى في مسيرته.

وتعتبر جائزة المكسيك الكبرى على حلبة الاخوين رودريغيس مناسبة لمحركات ريد بول لانها تقام على ارتفاع شاهق يبلغ 2200 متر عن سطح البحر.

وأكد فيرستابن انه "من المهم جدا لي ولفريقي الفوز في السباقات الثلاثة القادمة (المكسيك والبرازيل وقطر) لا سيما أننا دخلنا في صلب الصراع على اللقب العالمي".

وتفوق فيرستابن على الحلبة المكسيكية عامي 2017 و2018، لكن هاميلتون توج بطلا مرتين ايضا عامي 2016 و2019 عندما اقيم السباق للمرة الاخيرة قبل ان يتأجل العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس "قدمت ريد بول عروضا جيدة هنا في السابق ولم تكن الحلبة الافضل بالنسبة الينا. لكن هذا العام، كل شيء ممكن، ففي السباقات التي لم نكن فيها جيدين وجدنا انفسنا اقوياء والعكس صحيح. من شأن هذا الامر ان يزيد الغموض وبالتالي الاثارة. سنكون جاهزين للسباق اعتبارا من الجمعة".

واضاف "يجب ان ننسى دروس الماضي. الفوارق ضئيلة بيننا".

اما سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الذي يخوض اخر موسم له مع الفريق قبل انتقاله الى الفاا روميو اعتبارا من العام المقبل، فأعرب عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية في المكسيك بقوله "ندرك جيدا بان حلبة المكسيك كانت نقطة ضعف بالنسبة الينا. نشعر بان تقلص نسبة الاوكسيجين على علو شاهق يحد من قدرة محرك سياراتنا لكني اشعر بأننا في موقع افضل مما كنا عليه في الاعوام السابقة".

"القيام بعمل أفضل"

في المقابل، اعترف هاميلتون بان منافسه الهولندي يملك الافضلية في ما يتعلق باحراز اللقب لكنه سيواصل الكفاح حتى النهاية.

قال هاميلتون الساعي للقبه العالمي الثامن وفك ارتباطه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر "تصب الحلبتان المقبلتان في مصلحة ريد بول، لذا ستكون الامور صعبة".

وتابع ابن الـ 36 عاماً "لا أفكر بالأمر في الوقت الحالي، كن سعيداً بالعمل الذي قمت به اليوم وعش اللحظة".

وأردف مستذكراً السباق الاميركي "لم نتمتع بالسرعة الكافية، وأنا أتطلع (للسباق التالي) وأتعامل مع كل سباق على حِدة" و"هناك حلبتان تناسبان ريد بول، لذا سنحاول فقط تقليل نسب قوتهما مقارنة بنا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل".

وحذر بطل العالم 3 مرات البريطاني الشهير جاكي ستيوارت كل من فيرستابن وهاميلتون من مغبة القيام باي عملية تصادم بينهما كما حصل في سباقي سيلفرستون البريطاني وايطاليا مشيرا الى ان "الشهوة نحو تحقيق اللقب يجب الا تتفوق على السلوك الجيد على الحلبة. تخطى السائقان الحدود المسموح بها مؤخرا".

وقال ستيوارت "الحادث الذي حصل على حلبة سيلفرستون كان خطيرا للغاية ولو كان على ايامي لربما ادى الى الوفاة. كلاهما قام باشياء لا يمكن القيام بها في بداية السباق البريطاني".

وتتبقى اربعة سباقات بعد المكسيك، وهي البرازيل، قطر، السعودية ثم الجولة الختامية في ابو ظبي.

© 2021 AFP