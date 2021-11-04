دورة باريس للماسترز: زفيريف "المرهق" إلى ربع النهائي

الالماني الكسندر زفيريف يحتفل بتأهله الى الدور ربع النهائي لدورة باريس للماسترز في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – تأهل الألماني أليكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً إلى الدور ربع النهائي من دورة باريس للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوزه الصعب على البلغاري غريغور ديميتروف الثلاثين 7-6 (7-4) و6-7 (3-7) و6-3.

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وقال زفيريف الذي احتاج إلى ساعتين و46 دقيقة للفوز على منافسه "هي احدى أفضل مبارياتي هذا العام. لعب غريغور بطريقة لا تصدق، وكان الفوز يتأرجح من لاعب إلى آخر".

وتابع "كنت محظوظاً في بعض اللحظات، على غرار ما حصل عندما انقذت ارسالي في المجموعة الثالثة. أنا مرهق، وبالكاد بامكاني التكلم".

وضرب زفيريف (24 عاماً) وصيف الفائز في بيرسي العام الماضي موعداً الجمعة مع النروجي كاسبر رود الثامن والفائز على الأميركي ماركوس جيرون السابع والخمسين 6-2 و6-1.

وبدا أن الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي سينهي اللقاء سريعاً بعدما نجح في كسر ارسال منافسه في المجموعة الأولى ليتقدم 4-3.

غير أن البلغاري البالغ 30 عاماً والذي حصل على دعم الجماهير، تمكن من معادلة النتيجة 5-5، قبل أن يخسر المجموعة الاولى بالشوط الفاصل.

وبادل ديميتروف الذي وصل إلى نصف نهائي دورة بيرسي في 2019، التحية لمنافسه بفوزه بالمجموعة الثانية بالشوط الفاصل أيضاً بعدما أنقذ كرتين حاسمتين، ليتقدم في الـ "تاي بريك" 5-صفر ثم 6-1 وينهيها 7-3.

في المجموعة الحاسمة، انقذ زفيريف 3 كرات لكسر ارساله وعادل النتيجة 1-1، وكرر السيناريو ذاته في الشوط السادس وفرض التعادل 3-3، قبل أن يكسر ارسال منافسه للمرة الاولى في المجموعة ويحسمها في صالحه.

وعقب فوزه الـ54 منذ بداية العام، منها 27 فوزاً مقابل خسارتين فقط منذ بداية الالعاب الاولمبية، بات زفيريف يتخلف سوى بفارق مباراة واحدة عن الرقم القياسي للعام الحالي المسجل باسم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث عالمياً والذي انسحب من الدورة الفرنسية من الدور الثاني ضد الأسترالي اليكسي بوبيرين بداعي الإصابة.

© 2021 AFP