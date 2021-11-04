دورة باريس للماسترز: مدفيديف "السعيد" وزفيريف "المرهق" إلى ربع النهائي

الالماني الكسندر زفيريف يحتفل بتأهله الى الدور ربع النهائي لدورة باريس للماسترز في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – تابع الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في دورة باريس للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بتأهله إلى الدور ربع النهائي بعدما قلب تخلفه بمجموعة أمام الشاب الأميركي سيباستيان كوردا (39) إلى فوز 4-6 و6-1 و6-3.

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علّق الروسي مع نهاية المباراة قائلاً "لم تدم المباراة سوى ساعة و50 دقيقة ولكنها كانت قوية، وكانت الأمور صعبة بالنسبة لنا معاً من الناحية البدنية".

وأضاف "في المجموعة الأولى، لم استفد من الفرص التي حصلت عليها، وفي الرياضة، في بعض الاحيان، تصبح الامور معاكسة. أنا سعيد لاني حافظت على لعبي وفزت على الرغم من الأوقات الصعبة التي مررت بها".

وأثنى مدفيديف على منافسه بالقول "يضرب كوردا الكرة أقوى مني، ولا أملك القوة التي يملكها، لذا أنا سعيد لأني تمكنت من منعه من ضرب الكرة كما يريد والفوز ببعضها في اللحظات المهمة".

ويلعب مدفيديف الجمعة مع الفائز من مباراة الاسباني كارلوس ألكاراس (35) والفرنسي هوغو غاستون (103).

وبعد خسارته للمجموعة الاولى، استعاد الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة زمام الأمور ليفوز بالثانية، ويتبعها بالثالثة حيث كسر ارسال منافسه وتقدم 3-2، ثم ارسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-2 من دون أن ينجح، قبل ان يحقق مبتغاه في الشوط التالي على ارسال كوردا.

"كنت محظوظاً في بعض اللحظات"

وعلى غرار مدفيديف، تأهل الألماني أليكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً إلى الدور ذاته بعد فوزه الصعب على البلغاري غريغور ديميتروف الثلاثين 7-6 (7-4) و6-7 (3-7) و6-3.

وقال زفيريف الذي احتاج إلى ساعتين و46 دقيقة للفوز على منافسه "هي احدى أفضل مبارياتي هذا العام. لعب غريغور بطريقة لا تصدق، وكان الفوز يتأرجح من لاعب إلى آخر".

وتابع "كنت محظوظاً في بعض اللحظات، على غرار ما حصل عندما انقذت ارسالي في المجموعة الثالثة. أنا مرهق، وبالكاد بامكاني التكلم".

وبدا أن الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي سينهي اللقاء سريعاً بعدما نجح في كسر ارسال منافسه في المجموعة الأولى ليتقدم 4-3.

غير أن البلغاري البالغ 30 عاماً والذي حصل على دعم الجماهير، تمكن من معادلة النتيجة 5-5، قبل أن يخسر المجموعة الاولى بالشوط الفاصل.

وبادل ديميتروف الذي وصل إلى نصف نهائي دورة بيرسي في 2019، التحية لمنافسه بفوزه بالمجموعة الثانية بالشوط الفاصل أيضاً بعدما أنقذ كرتين حاسمتين، ليتقدم في الـ "تاي بريك" 5-صفر ثم 6-1 وينهيها 7-3.

في المجموعة الحاسمة، انقذ زفيريف 3 كرات لكسر ارساله وعادل النتيجة 1-1، وكرر السيناريو ذاته في الشوط السادس وفرض التعادل 3-3، قبل أن يكسر ارسال منافسه للمرة الاولى في المجموعة ويحسمها في صالحه.

وعقب فوزه الـ54 منذ بداية العام، منها 27 فوزاً مقابل خسارتين فقط منذ بداية الالعاب الاولمبية، بات زفيريف يتخلف سوى بفارق مباراة واحدة عن الرقم القياسي للعام الحالي المسجل باسم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث عالمياً والذي انسحب من الدورة الفرنسية من الدور الثاني ضد الأسترالي اليكسي بوبيرين بداعي الإصابة.

رود إلى ربع النهائي وبطولة الماسترز

وضرب زفيريف (24 عاماً) وصيف الفائز في بيرسي العام الماضي موعداً الجمعة مع النروجي كاسبر رود الثامن والفائز على الأميركي ماركوس جيرون السابع والخمسين 6-2 و6-1.

وسمح هذا الفوز لرود (22 عاماً) بحجز مقعده إلى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبين وتقام في مدينة تورينو الإيطالية نهاية العام الحالي بعد 11 نسخة في لندن.

وتأهل النروجي لبطولة الماسترز للمرة الاولى في مسيرته، لينضم إلى كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتيش والروسي دانييل مدفيديف وتسيتسيباس وزفيريف والروسي أندري روبليف والإيطالي ماتيو بيريتيني.

وقال رود الذي بات أول نروجي في التاريخ سيخوض بطولة الماسترز "كان موسماً لا يصدق سينتهي بشكل رائع. كانت الأسابيع والأشهر الاخيرة مرهقة. هي منافسة محتدمة ولكنها كانت ممتعة أيضاً".

وفاز رود بخمسة من ألقابه الستة في سجله هذا الموسم حيث فرض نفسه في دورات جنيف السويسرية وباشتاد السويدية وغشتاد وكيتزبوهيل النمسوية على ملاعب ترابية، وسان دييغو الاميركية على أرض صلبة.

ويملك البولندي هوبرت هوركاش السابع فرصة حجز البطاقة الثامنة الاخيرة لبطولة الماسترز الختامية في حال تأهل الجمعة إلى المربع الذهبي في باريس.

وبلغ هوركاش ربع النهائي بتغلبه على الالماني دومينيك كوبفر 4-6 و7-5 و6-2، ليلتقي مع الاسترالي جيمس داكوورث الفائز على مواطنه أليكسي بوبارين 7-6 (8-6) و6-4.

وبلغ الدور ذاته الاميركي تايلور فريتز بتغلبه على البريطاني كامرون نوري العاشر 6-3 و7-6 (7-3)، ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش الذي تأهل دون أ يلعب بسبب انسحاب منافسه الفرنسي غايل مونفيس بسبب الإصابة.

© 2021 AFP