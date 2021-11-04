صاحب قناة شهيرة في "يوتيوب" يجمع من الكويت مليون دولار للنازحين

ليونيل بونافنتور ا ف ب/ارشيف

شعار يوتيوب على هاتف ذكي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الكويت (أ ف ب) – جمع أحد أبرز مدوّني الفيديو العرب على "يوتيوب"، وهو صومالي مقيم في الكويت، هذا الاسبوع مليون دولار في أقل من 30 ساعة لمساعدة اللاجئين والنازحين في سوريا ولبنان والعراق والأردن مع اقتراب فصل الشتاء.

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ومع ما يقرب من 21 مليون متابع، يُعتبر حسن سليمان المعروف بلقب أبو فلة، أحد أهم "المؤثرين" العرب على الانترنت، وقد أطلق قناته المخصّصة لألعاب الفيديو على "يوتيوب" في العام 2016.

وبدأ أبو فلة (23 عاما) بثا مباشرا حماسيا على "يوتيوب" لحث متابعيه على مساعدة اللاجئين السوريين ضمن حملة جرت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتمكّنت الحملة من جمع مليون دولار في 28 ساعة فقط. وما ان وصلت إلى هذا المبلغ، حتى أجهش أبو فلة بالبكاء فرحا جراء تحقيقه الهدف الذي لم يكن يتوقّع بلوغه في بداية البث.

وقال الشاب لوكالة فرانس برس الأربعاء "هذا كلّه بفضل الله والمتابعين ومحبتهم لي، شكرا من كل قلبي لكل من تبرع خلال الحملة".

وكان أبو فلة أطلق الحملة التي حملت اسم "دفي قلوبهم"، في موازاة تخطّي عدد متابعي قناته على "يوتيوب" حاجز الـ20 مليون متابع.

ونزح ملايين الأشخاص في السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي مزّقتها عدة صراعات، بما في ذلك الحرب الأهلية في سوريا التي خلّفت أكثر من 600 ألف قتيل، بحسب تقرير نشره في حزيران/يونيو المرصد السوري لحقوق الإنسان، ودفعت ملايين الأشخاص إلى النزوح.

ولجأت أعداد كبيرة من السوريين إلى الأردن ولبنان.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ الأموال التي تم جمعها عبر 31 ألف متبرّع في حملة أبو فلة، ستسهم في دعم ما يقرب من 5800 أسرة أو أكثر من 17000 شخص عبر تزويدهم بالطعام والملابس والأدوية والوقود للتدفئة.

وأشادت ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان بـ"النجاح الباهر" للحملة، قائلة لوكالة فرانس برس إنّه يعكس "روح التكافل والتضامن من أجل العمل الخيري".

© 2021 AFP