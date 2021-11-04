"طيران الإمارات" تبدأ الشهر المقبل تسيير رحلات يومية إلى تل ابيب

كريم صاحب ا ف ب

تفريغ حملة للقاحات فيروس كورونا من طائرة تابعة لمجموعة "طيران الامارات" في مطار دبي في 1 شباط/فبراير 2021

دبي (أ ف ب) – أعلنت مجموعة "طيران الإمارات"، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات يومية بين دبي وتل ابيب بدءا من السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

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وقالت الشركة ومقرّها إمارة دبي في بيان الخميس إنّ الخطوة تأتي في وقت تواصل الإمارات وإسرائيل "تطوير تعاون اقتصادي أكبر لدفع النمو عبر مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين".

وكانت شركة "الاتحاد للطيران" ومقرها أبوظبي وشركة "فلادبي" المنخفضة التكلفة بدأتا خلال الأشهر الماضية تسيير رحلات منتظمة إلى تل ابيب.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الاردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

و"طيران الإمارات" أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، وأكبر مشغّل لطائرات "ايرباص 380" الضخمة وكانت المجموعة أعلنت في السابق خططا لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات أصغر حجما.

© 2021 AFP