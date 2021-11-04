قائد الجيش السوداني يأمر بالإفراج عن أربعة وزراء

الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للجيش السوداني، يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الخرطوم (أ ف ب) – أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أورد تلفزيون السودان الرسمي.

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والمعنيون بالقرار هم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير التجارة علي جدو ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، وفق المصدر نفسه.

وأعلن البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني.

وكشفت وزارة الإعلام بعد ذلك أن قوات عسكرية ألقت القبض على معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين.

وغداة اعتقاله، أعيد رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك إلى منزله حيث يوجد قيد الإقامة الجبرية.

© 2021 AFP