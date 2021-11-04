قاض تونسي يصدر بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

فتحي بلايد ا ف ب

صورة مؤرخة في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2021 من التظاهرات في تونس ضد "انقلاب" الرئيس قيس سعيد

تونس (أ ف ب) – أصدر قاض تونسي الخميس مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

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وكان الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر، فتح تحقيق في حق المرزوقي (76 عاما) بعد أيام من حثّه فرنسا على عدم دعم نظام سعيّد "الدكتاتوري".

ولم يورد التلفزيون الرسمي أسباب إصدار مذكرة الجلب، ولم يتسن على الفور الوصول إلى قاضي التحقيق الذي أصدرها.

والمنصف المرزوقي من أبرز الأصوات الناقدة للرئيس سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول سبتمبر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

واتهم المرزوقي في تدخلاته الاعلامية سعيّد بالانقلاب على الدستور.

وقال الرئيس الأسبق الذي تولى المنصب بين عامي 2011 و2014 أمام متظاهرين في باريس رافضين لقرارات سعيّد في تشرين الأول/أكتوبر إن الرئيس "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".

بعد ذلك بأيام، تحدث الرئيس قيس سعيّد عن "خونة" يهددون سيادة تونس من الخارج، وطلب بفتح تحقيق في حق المرزوقي وألغى جواز سفره الدبلوماسي "لأنه في عداد أعداء تونس".

ورد المرزوقي الذي عاش في المنفى في فرنسا لمدة عشر سنوات إبان حكم الدكتاتور زين العابدين بن علي، بأنه "غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية".

كما اتهم الرئيس الأسبق سعيّد باتباع ما أسماه "النموذج المصري" للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة عام 2013 اثر إطاحته الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

© 2021 AFP