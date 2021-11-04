يوروبا ليغ: ليون أول المتأهلين الى ثمن النهائي

اوليفييه شاسينيول اف ب

لاعب ليون االفرنسي الدولي الجزائري اسلام سليماني يتابع كرة برأسه في المباراة ضد سبارتا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بروكسل (أ ف ب) – بات ليون الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بفوزه على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-صفر الخميس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

إعلان اقرأ المزيد

وانتظر ليون الشوط الثاني لحسم فوزه الرابع توالياً بثنائية في ثلاث دقائق لمهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 61 و64، وهدف ثالث للكاميروني كارل توكو إيكامبي (90+2).

واستفاد ليون الذي كان تغلب على سبارتا براغ في العاصمة التشيكية 4-3 في الجولة الثالثة، من تعادل مطارده المباشر غلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع مضيفه بروندبي الدنماركي بهدف للروماني يانس هاجي (77) مقابل هدف للمدافع النيجيري ليون بالوغون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام سبارتا براغ ورينجرز، فيما رفع بروندبي رصيده الى نقطتين في المركز الأخير.

وبموجب النظام الجديد للمسابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى الدور الثاني، فيما تخوض الأندية الوصيفة ملحقًا مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفشل وست هام يونايتد الإنكليزي في أن يحذو حذو ليون ويحقق فوزه الرابع على التوالي عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه غنك البلجيكي 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ووجد وست هام يونايتد نفسه متخلفاً بهدف مبكر سجله الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة التقدم بثنائية في الدقيقتين 59 و82، لكن لاعب وسطه الدولي التشيكي توماس سوتشيك حرمه من النقاط الثلاث وبطاقة التأهل بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (88).

وعزز وست هام يونايتد موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام غنك الذي ارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة دينامو زغرب الكرواتي ورابيد فيينا النمسوي (كلاهما يملك ثلاث نقاط).

نابولي يعزز حظوظه

وعزز نابولي الايطالي حظوظه في المنافسة على بطاقة المجموعة الثالثة عندما جدد فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي 4-1.

وكان ليغيا وارسو البادئ بالتسجيل عبر الأذربيجاني ماهر إمريلي في الدقيقة العاشرة، وضرب نابولي بقوة في الشوط الثاني وسجل رباعية تناوب عليها البولندي بيوتر جيلينسكي (51 من ركلة جزاء) والبلجيكي دريس مرتنس (75 من ركلة جزاء) والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (79) والجزائري آدم وناس (90).

وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق الجنوبي بعد الاول على الفريق البولندي بالذات 3-صفر في الجولة الثالثة مقابل تعادل مع مضيفه ليستر سيتي الانكليزي 2-2 في الاولى وخسارة أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-3 في الثانية.

وانتزع نابولي صدارة المجموعة من ليغيا وارسو بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الأخير المهدد بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز ليستر سيتي على سبارتاك موسكو لاحقاً.

وفي المجموعة الرابعة، قطع أينتراخت فرانكفورت الألماني شوطاً كبيراً نحو الدور الثاني بفوزه الثمين على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-1.

وبكّر أولمبياكوس بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي المغربي يوسف العربي في الدقيقة 12، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق عبر الياباني دايتشي كامادا (17)، قبل أن يخطفوا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر الدولي النروجي ينز هاوغه المعار من ميلان الإيطالي.

وعزز فرانكفورت موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط أمام أولمبياكوس.

ويلعب لاحقا أنتويرب البلجيكي مع فنربغشة التركي ضمن المجموعة ذاتها.

وبقي الترتيب على حاله في المجموعة الثانية بالتعادلين السلبي بين موناكو الفرنسي المتصدر مع ضيفه إيندهوفن الهولندي الثالث، والإيجابي بين ريال سوسييداد الاسباني مع ضيفه شتورم غراتس النمسوي بهدف للنروجي ألكسندر سورلوث (53) مقابل هدف لياكوب يانتشر (38).

وفي الخامسة، عزز غلطة سراي موقعه في الصدارة بتعادله مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف للدولي الجزائري سفيان فغولي (43) مقابل هدف للغيني فرانسوا كامانو (73).

ورفع غلطة سراي رصيده الى ثماني نقاط بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر لاتسيو الايطالي الذي يحل ضيفاً على مرسيليا الفرنسي لاحقاً.

© 2021 AFP