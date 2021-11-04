يوروبا ليغ: ليون أول المتأهلين الى ثمن النهائي ووست هام وليفركوزن على مشارفه

اوليفييه شاسينيول اف ب

لاعب ليون االفرنسي الدولي الجزائري اسلام سليماني يتابع كرة برأسه في المباراة ضد سبارتا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بروكسل (أ ف ب) – بات ليون الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بفوزه على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-صفر الخميس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

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وانتظر ليون الشوط الثاني لحسم فوزه الرابع توالياً بثنائية في ثلاث دقائق لمهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 61 و64، وهدف ثالث للكاميروني كارل توكو إيكامبي (90+2).

واستفاد ليون الذي كان تغلب على سبارتا براغ في العاصمة التشيكية 4-3 في الجولة الثالثة، من تعادل مطارده المباشر غلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع مضيفه بروندبي الدنماركي بهدف للروماني يانس هاجي (77) مقابل هدف للمدافع النيجيري ليون بالوغون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام سبارتا براغ ورينجرز، فيما رفع بروندبي رصيده الى نقطتين في المركز الأخير.

وبموجب النظام الجديد للمسابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى الدور الثاني، فيما تخوض الأندية الوصيفة ملحقًا مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفشل وست هام يونايتد الإنكليزي في أن يحذو حذو ليون ويحقق فوزه الرابع على التوالي عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه غنك البلجيكي 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ووجد وست هام يونايتد نفسه متخلفاً في المباراة الألف في المسيرة التدريبية لمدربه الاسكتلندي ديفيد مويز، بهدف مبكر سجله الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة التقدم بثنائية في الدقيقتين 59 و82، لكن لاعب وسطه الدولي التشيكي توماس سوتشيك حرمه من النقاط الثلاث وبطاقة التأهل بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (88).

وعزز وست هام يونايتد موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط أمام دينامو كييف الذي انفرد بالمركز الثاني بفوزه على ضيفه رابيد فيينا النمسوي 3-1، فيما تراجع الأخير إلى قاع الترتيب بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة خلف غنك.

نابولي يعزز حظوظه

وعزز نابولي الايطالي حظوظه في المنافسة على بطاقة المجموعة الثالثة عندما جدد فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي 4-1.

وكان ليغيا وارسو البادئ بالتسجيل عبر الأذربيجاني ماهر إمريلي في الدقيقة العاشرة، وضرب نابولي بقوة في الشوط الثاني وسجل رباعية تناوب عليها البولندي بيوتر جيلينسكي (51 من ركلة جزاء) والبلجيكي دريس مرتنس (75 من ركلة جزاء) والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (79) والجزائري آدم وناس (90).

وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق الجنوبي بعد الاوّل على الفريق البولندي بالذات 3-صفر في الجولة الثالثة مقابل تعادل مع مضيفه ليستر سيتي الانكليزي 2-2 في الاولى وخسارة أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-3 في الثانية.

وانتزع نابولي صدارة المجموعة من ليغيا وارسو بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الأخير.

وأهدر ليستر سيتي فرصة اللحاق بنابولي إلى الصدارة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سبارتاك موسكو بهدف للغاني دانيال أمارتي (58) مقابل هدف للنيجيري فيكتور موزيس (51).

وأهدر القائد جيمي فاردي ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وبقي ليستر سيتي ثالثاً برصيد خمس نقاط مقابل أربع للفريق الروسي.

وفي المجموعة الرابعة، قطع أينتراخت فرانكفورت الألماني شوطاً كبيراً نحو الدور الثاني بفوزه الثمين على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-1.

وبكّر أولمبياكوس بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي المغربي يوسف العربي في الدقيقة 12، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق عبر الياباني دايتشي كامادا (17)، قبل أن يخطفوا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر الدولي النروجي ينز هاوغه المعار من ميلان الإيطالي.

وعزز فرانكفورت موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط أمام أولمبياكوس وبفارق خمس نقاط امام فنربغشة التركي الفائز على مضيفه أنتويرب البلجيكي 3-صفر.

وحذا باير ليفركوزن حذو مواطنه فرانكفورت عندما أكرم وفادة ضيفه ريال بيتيس الاسباني برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الفرنسي موسى ديابي (42 و52) وفلوريان فريتس (86) ونديم أميري (90).

وفرض ديابي نفسه نجماً للمباراة بثنائيته وصناعته الهدفين الآخرين.

وفض ليفركوزن شراكة صدارة المجموعة السابعة مع ريال بيتيس بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام الأخير.

وعزز سلتيك حظوظه بفوزه الثمين على مضيفه فرنتسفاروش المجري 3-2 ليرتقي الى المركز الثالث برصيد ست نقاط.

وبقي الترتيب على حاله في المجموعة الثانية بالتعادلين السلبي بين موناكو الفرنسي المتصدر مع ضيفه إيندهوفن الهولندي الثالث، والإيجابي بين ريال سوسييداد الاسباني مع ضيفه شتورم غراتس النمسوي بهدف للنروجي ألكسندر سورلوث (53) مقابل هدف لياكوب يانتشر (38).

وكان الأمر ذاته في المجموعة الخامسة، بتعادل غلطة سراي مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف للدولي الجزائري سفيان فغولي (43) مقابل هدف للغيني فرانسوا كامانو (73)، ومرسيليا الفرنسي مع لاتسيو الإيطالي بهدفين للبولندي أركاديوش ميليك (33 من ركلة جزاء) وديميتري باييت (82) مقابل هدفين للبرازيلي فيليبي أندرسون (45+7) وتشيرو إيموبيلي (49).

ورفع غلطة سراي رصيده الى ثماني نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام لاتسيو وأربع نقاط أمام مرسيليا.

وانتزع براغا البرتغالي صدارة المجموعة السادسة بتغلبه على لودوغوريتس البلغاري 4-2.

ورفع براغا رصيده الى تسع نقاط بفارق نقطتين امام النجم الاحمر الصربي الذي خسر امام ضيفه ميدتيلاند الدنماركي صفر-1.

© 2021 AFP