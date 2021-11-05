السد يوافق على انتقال تشافي لتدريب برشلونة (رسمي)

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

لقطة لمدرب السد الاسباني تشافي هرنانديس خلال مباراة فريقه ضد الدحيل في الدوري القطري لكرة القدم. الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الدوحة (أ ف ب) – أعلن نادي السد القطري الجمعة موافقته رسمياً على انتقال مدربه الإسباني تشافي هرنانديس للإشراف على ناديه السابق برشلونة.

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ونقل الحساب الرسمي للنادي على تويتر عن المدير التنفيذي للنادي تركي العلي "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده...تشافي يعتبر جزءا مهمًا من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضاف "تشافي أبلغنا في الايام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وكان وفد من برشلونة يضمّ نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، قد حطّ في العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي المُقال رونالد كومان.

وعلمت وكالة "فرانس برس" أن اجتماعاً، سبق الإعلان عن موافقة السد على رحيل تشافي، عقد الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي في الدوحة بين تشافي ورئيس نادي السد الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وضع خلاله الطرفان اللمسات الاخيرة على الاتفاق.

وبدا يوستي واليماني مرتاحين جداً خلال دردشة "غير رسمية" مع الإعلاميين قبل مغادرتهما الفندق ظهر اليوم.

وأشار يوستي إلى ان الاتفاق أنجز تماماً، كما جدد التأكيد على أن تشافي سيرافقه السبت إلى برشلونة.

وكان السد أبدى تمسكه بتشافي لدى وصول الوفد الى الدوحة، وخلال حضوره مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرّط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وأكد "نرحّب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

في المقابل قال تشافي (41 عاماً) بعد المباراة السد التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 ضمن الدوري القطري "الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل".

وأضاف "أنا أتطلع للعودة إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدرباً لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية".

وتابع تشافي "أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحاً جداً بشأن ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك".

وعقد الطرفان اجتماعات مكثفة في اليومين الاخيرين قبل التوصل الى اتفاق الجمعة.

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة محرزاً معه 25 لقباً بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

ويعود تشافي في مهمة إنقاذ فريقه السابق الجريح، إذ يقبع برشلونة في المركز التاسع في الدوري على بعد تسع نقاط من الصدارة.

© 2021 AFP