بطولة ألمانيا: فرايبورغ "النظيف" يبحث عن فوز أول في ميونيخ

توماس كينزلي ا ف ب/ارشيف

فرايبورغ هو الفريق الوحيد الفريق في البوندسليغا الذي لم يخسر هذا الموسم محققًا ستة انتصارات وأربعة تعادلات

برلين (أ ف ب) – بعد عشر مباريات من دون هزيمة في الدوري هذا الموسم، يصطدم فرايبروغ ثالث الترتيب بالامتحان الأصعب عندما يحل على بايرن ميونيخ المتصدر في المرحلة الحادية عشرة السبت، باحثًا عن فوزه الأول على الإطلاق في معقل الفريق البافاري ضمن منافسات الدوري.

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ويأمل بوروسيا دورتموند الثاني الإفادة من أي تعثر محتمل لحامل اللقب للانقضاض على الصدارة، وتعويض الخيبة القارية، رغم عدم سهولة المهمة ضد مضيفه لايبزيغ الثامن رغم معاناة الأخير هذا الموسم.

فرايبورغ الآتي من جوار "بلاك فوريست" (الغابة السوداء) الشهيرة جنوب البلاد، هو الفريق الوحيد في البوندسليغا الذي لم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم محققًا ستة انتصارات وأربعة تعادلات على بعد ثلاث نقاط من بايرن واثنتين من دورتموند.

قال لوكاس كوبلر مدافع فرايبورغ لمجلة كيكر "ندخل كل مباراة ونحن نشعر أنه بإمكاننا الفوز، حتى في ميونيخ. لن ندخل بعقلية +الأمر الأهم ألا نتلقى أهدافًا كثيرة+".

فوزٌ على ملعب أليانز أرينا سيساوي فرايبورغ مع بايرن في النقاط (25)، إلا أن مدرب الفريق الجنوبي كريستيان سترايخ يبدو هادئًا قبل مباراته رقم 300 في البوندسليغا منذ أن تولى تدريب الفريق في 2011 ما يجعله المدرب الحالي الأكثر تعميرًا في الدوري.

قال على هامش اللقاء "إنه أمر ممتع. الفريق متوازن جدًا ومتعطش، إنه أمر جيد أننا نسافر الى ميونيخ بهذه الذهنية الصافية".

سترايخ (56 عامًا) من المدربين الذين يملكون شخصية فريدة في البوندسليغا، إذ قد يناقش في السياسة أو الشؤون الاجتماعية مع لاعبيه تماما مثل التكتيكات واللياقة البدنية.

نجح فرايبورغ في حصد 13 نقطة من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري وتلقت شباكه سبعة أهداف فقط هذا الموسم، هي الاقل في البوندسليغا.

إلا أن المهمة لم تكن مشابهة تمامًا أمام أقوى هجوم في الدوري، مع 38 هدفًا لبايرن وهو رقم قياسي لأول عشر مباريات، بينها 12 للمهاجم الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

دشّن "ليفا" مباراته رقم 100 في دوري الأبطال بهاتريك في الفوز 5-2 على ضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء، عبر بالفريق البافاري الى الأدوار الإقصائية. وبات أكثر اللاعبين تسجيلا في أول مئوية في دوري الابطال (81 هدف في 100 مباراة) متجاوزًا النجمين الارجنتيني ليونيل ميسي (77) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (64) أفضل هداف في تاريخ البطولة.

وسيغيب عن المباراة نيلز بيترسون أفضل هداف في تاريخ فرايبورغ (96 هدفا في 219 مباراة) بداعي إصابة في الركبة.

في حال تمكن فرايبورغ من إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأوائل، سيبلغ دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه "ولكن إذا بدأنا أن نحلم الآن، أعتقد أنها سترتد سلبًا علينا" وفق ما يؤكده كوبلر.

وتابع "عقليتنا متواضعة، لكنها جيدة لأنها تساعدنا على إبقاء أقدامنا على الأرض".

دورتموند لتعويض الخيبة القارية

مع استمرار غياب نجمه المتألق النروجي إرلينغ هالاند بسبب إصابة في الورك، لن تكون المهمة سهلة أمام بوروسيا دورتموند لتجاوز عقبة مضيفه لايبزيغ، رغم أن الاخير يعاني هذا الموسم منذ رحيل مدربه يوليان ناغلسمان الى بايرن ميونيخ ولاعبين أساسيين.

مني الفريق الاسود والاصفر بخسارة 3-1 في معقله ضد أياكس أمستردام الهولندي منتصف الأسبوع في المسابقة القارية الأم، ليجد نفسه في موقع صعب قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

إلا أنه يقدم مستويات جيدة في البوندسليغا، إذ فاز بمبارياته الأربع السابقة، آخرها على كولن الاسبوع الماضي. وسيتسلح بسجله الجيد في أرض لايبزيغ حيث عاد بثلاثة انتصارات من آخر ثلاث زيارات الى شرق البلاد.

وسيعوّل المدرب ماركو روزه على لاعبين أمثال البلجكي ثورغان هازار، ماركو رويس والإنكليزي جود بيلينغهام للعودة منتصرًا.

وفي أبرز المباريات الاخرى، يلتقي باير ليفركوزن الرابع (17 نقطة) مع مضيفه هرتا برلين.

إحصائيات وأرقام

21- عدد مباريات فرايبورغ في معقل بايرن حيث فشل في تحقيق أي فوز في الدوري (18 خسارة و3 تعادلات).

101- هدف سجلها ماركو رويس في الدوري مع بوروسيا دورتموند، على بعد هدف واحد من احتلال المركز الرابع على لائحة أفضل هدافي النادي في التاريخ. المدير الرياضي الحالي مايكل زورك يحتل المركز الثاني مع 131 هدف.

3- هزائم متتالية بيتية للايبزيغ ضد بوروسيا دورتموند مقابل فوز واحد في ملعب "ريد بول أرينا". انتصار لايبزيغ الوحيد على أرضه ضد دورتموند كان في أيلول/سبتمبر 2016 عندما خاض مباراته الأولى على الإطلاق في دوري الاضواء بعد مسار صعوده من الدرجة الخامسة.

© 2021 AFP