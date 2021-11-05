بطولة إنكلترا: سولشاير يعوّل على المنقذ رونالدو ضد مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب) – مرة جديدة سيعوّل مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير على أهداف مهاجمه الفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة صحوته في الدوري المحلي، وربما إبعاد مقصلة الإقالة عنه عندما يستضيف جاره وغريمه مانشستر سيتي السبت في قمة لقاءات المرحلة الحادية عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وكان رونالدو (36 عامًا) في طريقه للانتقال الى مانشستر سيتي بالذات قبل ان يدخل الشياطين الحمر على الخط بسرعة لمنع هذه الخطوة واستعادة خدمات النجم البرتغالي.

كانت الخطوة في محلها بدليل تسجيل رونالدو تسعة أهداف في 12 مباراة حتى الان في مختلف المسابقات، بينها حاسمة جدًا لا سيما في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدف الفوز 2-1 على فياريال الإسباني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ثم هدف الفوز 3-2 ذهابًا ضد أتالانتا الايطالي في الرمق الاخير ثم هدف التعادل (2-2) ضد الأخير أيضًا في الوقت بدل الضائع إيابًا ليعزز من حظوظ فريقه في بلوغ الادوار الاقصائية.

في المقابل، ترنّح سولشاير في منصبه لا سيما بعد الصفعة التي تلقاها فريقه بسقوطه بشكل مذل على أرضه أمام الغريم التقليدي ليفربول صفر-5، لكن يونايتد نهض نوعا ما من هذه الكبوة بفوز صريح على توتنهام بثلاثية نظيفة في الدوري، قبل العودة بنقطة التعادل الثمين من أتالانتا منتصف الاسبوع الحالي.

وعلى الرغم من خسارة الفريق لثلاث مباريات في الدوري المحلي من أصل 10 خاضها، فإن فوزه على سيتي سيجعله يملك نفس نقاط الاخير ويبقى على مقربة من فرق الصدارة.

ويعاني مانشستر يونايتد من اهتزاز في خط دفاعه لا سيما في غياب الفرنسي رافايل فاران الذي أصيب مجددا ضد أتالانتا وسيغيب لمدة شهر تقريبًا، لكن سولشاير قد يمنح الفرصة للعاجي إريك بايي الذي تألق بشكل لافت في برغامو.

ويستمر غياب صانع الألعاب الفرنسي بول بوغبا محليًا بداعي الايقاف لثلاث مباريات إثر طرده في المباراة ضد ليفربول، ومن المتوقع ان يعود الى التشكيلة البرازيلي فريد الذي لم يشارك ضد اتالانتا.

في المقابل، مني سيتي بخسارة مفاجئة على أرضه امام كريستال بالاس صفر-2 الاسبوع الماضي في مباراة خاض الشوط الثاني منها منقوصًا بعد طرد مدافعه الإسباني-الفرنسي أيميريك لابورت.

وتألقت كتيبة المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم لكنها افتقدت إلى مهاجم هداف بدليل عدم تسجيله في 3 مباريات محليًا هذا الموسم ضد توتنهام في مستهل مشواره (صفر-1)، وضد ساوثمبتون حيث اكتفى بالتعادل السلبي معه على أرضه وأخيرًا مع بالاس الاسبوع الماضي، علمًا أن الفريق الشمالي حاول الحصول عل خدمات هداف توتنهام ومنتخب انكلترا هاري كاين لكنه جوبه برفض تام للتخلي عنه.

ويدخل سيتي اللقاء بعد فوزه الكبير على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 ضمن منافسات دوري الأبطال الاربعاء، استعاد به صدارة المجموعة مستفيدًا من وقوع باريس سان جرمان في فخ التعادل ضد لايبزيغ الألماني.

-فرصة لتشلسي في الابتعاد؟-

ويخوض تشلسي المتصدر مباراة سهلة على أرضه ضد بيرنلي الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم الأسبوع الفائت ضد برنتفورد الوافد الجديد.

وأثبت الفريق اللندني عدم تأثره كثيرًا بغياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر، لأنه فاز بجميع مبارياته محليًا وقاريًا منذ إصابتهما الشهر الماضي.

ويأمل تشلسي في الابتعاد في الصدارة عن وصيفه ليفربول الذي يخوض امتحانًا صعبًا على أرض وست هام الذي يحقق انطلاقة رائعة هذا الموسم في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الرابع فيما حسم قاريًا في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) تأهله مبكرًا الى الادوار الاقصائية.

ويخوض مدرب توتنهام الجديد الايطالي أنتونيو كونتي أول مباراة رسمية له في الدوري عندما يحل ضيفا على إيفرتون على ملعب "غوديسون بارك".

وأشرف كونتي على فريقه ضد ضيفه فيتيس أرنهم الهولندي في مسابقة كونفرينس ليغ الخميس وحسمها 3-2 وأشرك فيها معظم لاعبي الصف الاول.

ويأمل أرسنال في مواصل صحوته في الاونة الاخيرة وصعوده سلم الترتيب عندما يستقبل واتفورد.

© 2021 AFP