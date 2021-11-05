بطولة فرنسا: هل يتمكن بوكيتينو من استخراج الأفضل من نجومه؟

لقطة لثلاثي الهجوم في باريس سان جرمان الفرنسي المؤلف من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي (من اليمن الى اليسار) في حصة تدريبية. 18 تشرين الاول/اكتوبر 2021

باريس (أ ف ب) – يسير باريس سان جرمان بثبات نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم ونحو بلوغ الادوار الاقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن مدربه الارجنتيني مارويسيو بوكيتينو لا يزال يبحث عن الطريقة المثلى لاستخراج الافضل من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثلاثي البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

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عانى سان جرمان محليًا في الفوز على أرضه في الاونة الاخيرة حيث تعين عليه قلب تخلفه ثلاث مرات في آخر 4 مباريات، كما انه حسم مبارياته ضد ليون وميتز وأنجيه وليل بتسجيله هدف في الدقيقة 87 أو بعدها، كما قلب تخلفه مرتين في آخر مواجهتين له مع لايبزيغ الألماني الى فوز على أرضه وتعادل خارج القواعد.

في المواجهة الاولى ضد لايبزيغ وجد فريق العاصمة الفرنسية نفسه متخلفًا 1-2 على ارضه ملعب بارك دي برانس قبل ان يساهم ميسي في قلب النتيجة في صالح فريقه 3-2.

وفي مباراة الاياب الاربعاء التي غاب عنها ميسي بداعي الاصابة، تخلف صفر-1 ثم تصدى حارس مرماه الايطالي جانلويجي دوناروما لركلة جزاء ليبقيه في المباراة، قبل ان يتقدم بهدفين للاعب وسطه الهولندي جورجينو فينالدوم، لكنه فرط بالفوز واكتفى بالتعادل ليفقد الافضلية في هذه المجموعة حيث بات يتخلف عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وسيحل ضيفًا عليه لاحقا.

وعلى الرغم من مجرة النجوم التي يضمها الفريق الباريسي، فإنه لم يقدم العروض الممتعة أقله حتى الان وبدا دفاعه هشا وبالتالي فإن الضغوطات بدأت تزداد على مدربه الارجنتيني.

بيد أن المدير الرياضي للنادي الفرنسي، البرازيلي ليوناردو تدخل للدفاع عن الفريق والمدرب وسط وابل من الانتقادات تعرض له الفريق في الاونة الاخيرة وقال "من الواضح أننا لم نبلغ المستوى الذي نرجوه. لكن ما لا أؤيده هو الطريقة التي يتم فيها الحكم على المدرب واللاعبين الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم".

وتابع "سنرى أين نحن في نهاية الموسم. نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ونحن نملك الاسلحة اللازمة لذلك وأنا مقتنع بذلك".

-لاعب تحت المجهر: أندي ديلور-

بدأ المهاجم المولود في فرنسا والذي يحمل الجنسية الجزائرية الموسم الحالي في صفوف مونبلييه قبل ان يحصل نيس على خدماته مقابل 10 ملايين يورو.

وبعد أن سجل 15 هدفا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، سجل ديلور هدفين في ثلاث مباريات مع مونبلييه، ثم خمسة في صفوف فريقه الجديد نيس بينها ثنائية ضد انجيه الاسبوع الماضي، وساهم باحتلاله المركز الثاني وراء سان جرمان. ستكون المواجهة مميزة بالنسبة الى ديلور الذي يلتقي فريقه السابق الاحد.

-أرقام وإحصائيات-

8- هو عدد الاهداف التي سجلها مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد يتصدر بها ترتيب الهدافين. كما سجل أحد هدفي فريقه الذي عاد بفوز ثمين 2-1 من أرض إشبيلية الإسباني في دوري ابطال اوروبا الاربعاء.

12- هو عدد النقاط التي حصدها بوردو في 12 مباراة هذا الموسم وهو لم يفز في أي من مبارياته الـ12 الاخيرة ضد باريس سان جرمان الذي يواجهه ضمن هذه المرحلة.

14- لم يفز سانت اتيان صاحب المركز الاخير بأي من مبارياته الـ14 هذا الموسم وهي أطول سلسلة سلبية له في تاريخه في الدرجة الاولى.

© 2021 AFP