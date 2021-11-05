دورة باريس: ديوكوفيتش الى نصف النهائي لمواجهة هوركاش

ان-كريستين بوجولا ا ف ب

باريس (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور نصف النهائي لدورة باريس في كرة المضرب، آخر دورات الألف نقطة للماسترز هذا الموسم، وذلك بتجديده الفوز على الأميركي تايلور فريتز بعدما تغلب عليه 6-4 و6-3 الإثنين.

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وسبق للصربي الذي يعود في دورة باريس الى الملاعب بعدما غاب عنها لسبعة أسابيع وتحديداً منذ أن حرمه الروسي دانييل مدفيديف من الفوز بلقبه الكبير الرابع للموسم بفوزه عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز، أن تغلب على الأميركي البالغ 24 عاماً مرتين هذا الموسم في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة ودورة روما الألف نقطة للماسترز.

واحتاج الصربي، الفائز بلقب دورة باريس أربع مرات من أصل خمس مباريات نهائية والساعي الى لقبه السابع والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز، الإثنين الى ساعة و13 دقيقة لتحقيق فوزه الخامس من أصل خمس مواجهات جمعته بالأميركي، وذلك بعد لقاء شابه عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرساله‘ إذ تنازل ديوكوفيتش عن ثلاثة أشواط على إرساله وفريتز عن خمسة.

ويأمل الصربي الذهاب حتى النهاية والفوز باللقب لضمان البقاء في صدارة تصنيف رابطة المحترفين للموسم السابع توالياً في إنجاز لم يسبقه اليه أي لاعب.

وقد يحسم الصربي بقاءه على عرش تصنيف "أي تي بي" منذ الليلة في حال خروج ملاحقه مدفيديف من الدور ربع النهائي على يد الفرنسي هوغو غاستون.

وسيلتقي ديوكوفيتش في اختباره التالي وللمرة الأولى منذ أن تغلب عليه مرتين عام 2019 بالبولندي هوبرت هوركاش الذي ضمن البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة الى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، وذلك بتأهله الى نصف النهائي.

وحجز ابن الـ24 عاماً المصنف عاشراً عالمياً وسابعاً في باريس تأهله الى نصف النهائي بفوزه على الأسترالي جيمس داكوورث 6-2 و6-7 (4-7) و7-5، ليواجه ديوكوفيتش للمرة الأولى منذ 2019 حين خسر أمام الأخير مواجهتيه معه في الدور الأول لبطولة رولان غاروس والدور الثالث لبطولة ويمبلدون.

وهذه المرة الثانية فقط التي يصل فيها البولندي الى دور الأربعة في دورات الألف نقطة بعد دورة ميامي هذا الموسم حين واصل طريقه حتى توج باللقب في نيسان/أبريل على حساب الإيطالي يانيك سينر.

وببلوغه دور الأربعة، أكمل هوركاش عقد اللاعبين المتأهلين الى بطولة الماسترز الختامية المقررة في تورينو بين 14 و21 الشهر الحالي، بعدما لحق بديوكوفيتش، الروسي دانييل مدفيديف، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الألماني ألكسندر زفيريف، الروسي أندري روبليف، الإيطالي ماتيو بيريتيني والنروجي كاسبر رود.

وأعرب البولندي عن سعادته بالتأهل الى البطولة الختامية التي انتقلت الى تورينو بعدما أقيمت نسخاتها الـ11 الماضية في لندن، قائلاً "كانت المباراة صعبة جداً اليوم لاسيما أني كنت أعلم بأنه علي الفوز (للتأهل الى البطولة الختامية). من الواضح أن الضغط كان أكبر".

© 2021 AFP