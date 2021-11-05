دورة باريس: ديوكوفيتش ومدفيديف نحو تجديد الموعد بتأهلهما الى نصف النهائي

ان-كريستين بوجولا ا ف ب

باريس (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور نصف النهائي لدورة باريس في كرة المضرب، آخر دورات الألف نقطة للماسترز هذا الموسم، للمرة السابعة في مسيرته ذلك بتجديده الفوز على الأميركي تايلور فريتز بعدما تغلب عليه 6-4 و6-3 الجمعة.

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وسبق للصربي الذي يعود في دورة باريس الى الملاعب بعدما غاب عنها لسبعة أسابيع وتحديداً منذ أن حرمه الروسي دانييل مدفيديف من الفوز بلقبه الكبير الرابع للموسم بفوزه عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز، أن تغلب على الأميركي البالغ 24 عاماً مرتين هذا الموسم في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة ودورة روما الألف نقطة للماسترز.

وقد يتجدد الموعد بين الصربي ومدفيديف الذي بلغ دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً في دورات الألف نقطة بوضعه حداً لمغامرة الفرنسي هوغو غاستون من خلال الفوز عليه 7-6 (9-7) و6-4.

واحتاج ديوكوفيتش، الفائز بلقب دورة باريس أربع مرات من أصل خمس مباريات نهائية والساعي الى لقبه السابع والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز، الإثنين الى ساعة و13 دقيقة لتحقيق فوزه الخامس من أصل خمس مواجهات جمعته بالأميركي، وذلك بعد لقاء شابه عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرساله‘ إذ تنازل ديوكوفيتش عن ثلاثة أشواط على إرساله وفريتز عن خمسة.

ويأمل الصربي الذهاب حتى النهاية والفوز باللقب لضمان البقاء في صدارة تصنيف رابطة المحترفين للموسم السابع توالياً في إنجاز لم يسبقه اليه أي لاعب.

وكان الصربي الذي تأهل الى ربع النهائي من دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه الفرنسي غايل مونفيس، سيضمن بقاءه على عرش تصنيف "أي تي بي" منذ الليلة لو خرج مدفيديف من ربع النهائي، لكن الروسي المصنف ثانياً واصل بنجاح حملة الدفاع عن لقبه الباريسي بعدما تخطى غاستون في ساعة و45 دقيقة.

ويلتقي الروسي، الفائز بأربعة ألقاب في دورات الماسترز أحدها هذا العام في دورة تورونتو، الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف الرابع عالمياً والنروجي كاسبر رود الثامن، فيما يتواجه ديوكوفيتش في اختباره التالي وللمرة الأولى منذ أن تغلب عليه مرتين عام 2019 مع البولندي هوبرت هوركاش الذي ضمن البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة الى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بتأهله الى نصف النهائي.

وحجز ابن الـ24 عاماً المصنف عاشراً عالمياً وسابعاً في باريس تأهله الى نصف النهائي بفوزه على الأسترالي جيمس داكوورث 6-2 و6-7 (4-7) و7-5، ليواجه ديوكوفيتش للمرة الأولى منذ 2019 حين خسر أمام الأخير مواجهتيه معه في الدور الأول لبطولة رولان غاروس والدور الثالث لبطولة ويمبلدون.

"هناك أشياء يحب تحسينها لكني أثق بنفسي"

وعلق ديوكوفيتش على مواجهته مع هوركاش قائلاً "إنه يلعب بشكل جيد لكني ألعب أيضاً بشكل جيد"، مضيفاً عن نفسه "هناك أشياء يجب تحسينها لكني أثق بنفسي، بلعبي، وكلما أمضيت وقتاً أطول على الملعب كلما تحسن مستواي".

وتابع "نحن في المربع الأخير، بالتالي المباريات أصبحت أكثر صعوبة، لكني جاهز. شعوري كان جيداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها كانت مباراتي الثانية بعد قرابة شهرين من الابتعاد عن اللعب".

وخلافاً للصربي البالغ 34 عاماً والفائز فيها بـ36 لقباً من أصل 53 مباراة نهائية، هذه المرة الثانية فقط التي يصل فيها هوركاش الى دور الأربعة في دورات الألف نقطة بعد دورة ميامي هذا الموسم حين واصل طريقه حتى توج باللقب في نيسان/أبريل على حساب الإيطالي يانيك سينر.

وببلوغه دور الأربعة، أكمل هوركاش عقد اللاعبين المتأهلين الى بطولة الماسترز الختامية المقررة في تورينو بين 14 و21 الشهر الحالي، بعدما لحق بديوكوفيتش، مدفيديف، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، زفيريف، الروسي أندري روبليف، الإيطالي ماتيو بيريتيني ورود.

وأعرب البولندي عن سعادته بالتأهل الى البطولة الختامية التي انتقلت الى تورينو بعدما أقيمت نسخاتها الـ11 الماضية في لندن، قائلاً "كانت المباراة صعبة جداً اليوم لاسيما أني كنت أعلم بأنه علي الفوز (للتأهل الى البطولة الختامية). من الواضح أن الضغط كان أكبر".

© 2021 AFP