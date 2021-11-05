دوري "أن بي ايه": سلتيكس يفاجئ ميامي المحلّق وفيلادلفيا يتصدر الشرقية

خرج كايلي براون لاعب ميامي هيت من مباراة فريقه ضد بوسطن سلتيكس بسبب التواء في الكاحل في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

ميامي (أ ف ب) – سجل جايلن براون 17 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس الى فوز مفاجئ على ميامي هيت المحلّق في عقر دراه، ليستفيد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من هذا السقوط وينفرد بصدارة المنطفة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز الخميس.

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وكان هذا الانتصار الثاني تواليًا لسلتيكس في فلوريدا بعد تفوقه على أورلاندو ماجيك الأربعاء، قبل أن يحقق فوزًا مقنعًا بنتيجة 95-78 على ميامي بعد أداء لافت في الشوط الاول.

وكانت هذه الخسارة الأولى لميامي على أرضه هذا الموسم، بعد أن بدأه بطريقة جيدة محققًا ستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة خوّلته تصدر المنطقة الشرقية.

في المقابل، عانى بوسطن في الأسابيع الأولى بعد أن تلقت سلته معدل 115 نقطة في المباراة الواحدة قبل لقاء الخميس. إلا أن الأداء الدفاعي كان مفتاح الفوز الرابع هذا الموسم.

إذ كان جيمي باتلر أفضل المسجلين في هيت مع 20 نقطة مقابل 16 لدانكن روبنسون.

قال إريك سبوليسترا مدرب هيت "علينا أن نثني على أداء بوسطن دفاعيًا. هذا ربما أسوأ أداء هجومي لنا هذا الموسم، بما في ذلك مباريات ما قبل الموسم والمعسكر التدريبي".

في ديترويت، استفاد سفنتي سيكسرز من هذا التعثر ليرتقي فوق ميامي في الشرق بفوزه على بيستونز 109-98 محققًا انتصاره السابع هذا الموسم.

تقدم ديترويت متذيل الشرقية الباحث عن فوزه الثاني هذا الموسم 66-63 مع نهاية الشوط الاول قبل أن يتراجع أداؤه في الثاني.

وكان سيث كوري الذي قاد الفريق الى الفوز على شيكاغو بولز الأربعاء مرة أخرى في فورمة جيدة مسجلا 23 نقطة.

وعزز يوتا جاز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 116-98.

في لوس أنجليس، استفاد أوكلاهوما سيتي ثاندر من غياب النجم ليبرون جيمس للإصابة ليعود من بعيد ويلحق الهزيمة الاولى في أربع مباريات بليكيز 107-104 على ملعب ستيبليس سنتر.

تابع جيمس المتوقع أن يغيب لمدة أسبوع بسبب آلام في المعدة المباراة من المقاعد، ليفرط حامل اللقب بتقدم 19 نقطة ويتلقى خسارته الرابعة مقابل خمسة انتصارات هذا الموسم.

© 2021 AFP