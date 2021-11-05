مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (وزارة فلسطينية)

متظاهران فلسطينيان يهربان من الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

القدس (أ ف ب) – قُتل فتى فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء صدامات خلال تظاهرة في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأفادت الوزارة لوكالة فرانس برس أن الفتى محمد دعدس (13 عاماً) أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية في بطنه في بلدة دير الحطب قرب نابلس، مضيفةً أنه أُدخل إلى المستشفى وقلبه متوقف، ولم يكن بالإمكان إنقاذه.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يرغب الجيش الإسرائيلي بالتعليق على الفور.

وتقام العديد من التظاهرات في الضفة الغربية أيام الجمعة للاحتجاج على توسيع المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.

وتتخلل هذه التظاهرات أحيانا مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967.

وفي بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطينيان برصاص مغلف بمطاط أطلقته القوات الإسرائيلية خلال إحدى التظاهرات الأسبوعية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويتظاهر سكان بيتا ضد إقامة مستوطنة إسرائيلية عشوائية قرب البلدة. وأخليت مستوطنة إيفياتار في بداية تموز/يوليو، لكن الجيش ينتشر في الموقع إلى أن تقرر السلطات الإسرائيلية مصيره. وإذا حكمت الحكومة الإسرائيلية لصالح المستوطنين، فسيُسمح لهم بالبقاء فيه.

وتعد كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حاليا نحو 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يعيش فيها ايضا 2,8 مليون فلسطيني.

© 2021 AFP